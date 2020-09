Gobierno prepara una demanda arbitral contra IME

La Paz (ABI).- El Gobierno reveló, este jueves, que se prepara una demanda arbitral en contra de la empresa española IME Consulting Global que plantea el incumplimiento del contrato de compra de 170 respiradores de la marca Respira.



El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, explicó que la demanda será presentada a más tardar el lunes en la que se demostrará que el Estado boliviano no incumplió con el contrato.



“Hemos ordenado ya, la presidenta (Jeanine Áñez) ha ordenado que se confeccione la demanda arbitral que ya está siendo terminada (…) vamos a presentar nuestra demanda arbitral para que, en un arbitraje, en un procedimiento contencioso, se pueda establecer quién ha cumplido y quién no ha cumplido”, dijo el ministro.



Con esta medida, el Gobierno pretende recuperar los $us 2,2 millones por el pago del 50% de los respiradores.



Lamentó que en este caso el exministro de Salud, Marcelo Navajas, haya sido víctima de estos hechos de corrupción que fueron montados por gente afín a la expresidenta de la cámara de Senadores en la anterior gestión, Gabriela Montaño.