Gobernación entregó mejoramiento del tramo Casarabe-Ibiato

El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, entregó el jueves el ripiado del tramo de ocho kilómetros entre Casarabe e Ibiato, municipio de Trinidad, que demandó una inversión de 962.157 bolivianos.

“Nos sentimos muy orgullosos de estar acá,

con pocos recursos estamos mostrando gestión, según el historial que hemos recabado durante más de cuatro años no se tocaba esta carretera, tenía más pozos que la luna”, dijo.

En los sectores críticos se niveló la plataforma y se colocó ripio para que las movilidades puedan transitar en esa zona de creciente actividad agrícola.

Unzueta, dijo que en coordinación con los sectores sociales, se mejoran las vías de acceso para que las comunidades saquen sus productos.

Afirmó que una región que no saca su producción a los centros de consumo tendrá serias limitaciones para progresar, es por eso que se prioriza la vinculación caminera.

“La empresa ha realizado una buena obra, hay algunos sectores que hay que solucionar todavia, pero como no es asfalto sino ripiado y rellenado aparecen algunos defectos producto de la erosión típica de la tierra”, manifestó.

En la ocasión, informó que en esa zona se socializó el proyecto para la construcción de un puente en la comunidad Pedro Ignacio Muiba.

Los beneficiarios recibieron con muestras de aprecio a la autoridad departamental, a la vez que le expresaron su apoyo para que continúe atendiendo las necesidades de esta región.

“Agradecer al Gobernador, se están viendo las obras, que Dios le de fuerza para que siga trabajando por el desarrollo del Beni y sus provincias”, dijo la ejecutiva de la Central Campesina 16 de Julio, Elma Ayala.

También, mencionó que reciben atención en salud a través de brigadas médicas enviadas por la administración departamental.