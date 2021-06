Construcción de viviendas sociales en San Ignacio registra 50% de avance

La construcción de 33 viviendas sociales en San Ignacio de Moxos tiene un 50% de avance, obras que demandan una inversión de 2,6 millones de bolivianos por parte de la Agencia Estatal de Vivienda, informó el martes la Asamblea Legislativa Departamental, Cecilia Giraldo.

“Para mi ver estas obras no tiene precio, no tiene nombre, porque trabajamos muchos años para poder tener una vivienda y a veces no se lo logra; agradecer al Gobierno por atender estas necesidades”, manifestó.

Las viviendas constan de espacios amplios para comedor, sala, cocina, baño, dormitorios, entre otros ambientes.

Comentó que se construyen también viviendas en comunidades indígenas y campesinas. Esto es gestión con obras y no palabras, resaltó.

“Estamos haciendo el recorrido de 33 viviendas en este municipio, estamos haciendo un levantamiento, verificando que se tiene un avance aproximado del 50% de ejecución física”, dijo el director regional de la citada agencia, Diego Hurtado.

Destacó que con este tipo de proyectos se contribuye a la reactivación económica en la que está enfocado el Gobierno nacional, porque se genera fuentes de trabajo.

De acuerdo a la programación que se tiene la conclusión de esas viviendas estaba prevista para el mes de septiembre, pero se agilizan los trabajos para su entrega en el mes de julio, en ocasión de la fiesta patronal de esa población considerada la capital folklórica del Beni.

Al mismo tiempo, informó que se tiene 1.158 viviendas que serán licitadas para su construcción en diferentes poblaciones del departamento