Abogado investigado por quema del edificio del TED denuncia hostigamiento

El abogado Robin Mercado se abstuvo de declarar el jueves ante un fiscal, a la vez que denunció hostigamiento, dentro de la investigación por la quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni.

El hecho ocurrió en octubre de 2019 dentro de la convulsión nacional por denuncias de supuesto fraude en las elecciones generales, lo que motivó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

“Me abstuve de declarar, como lo permite la Constitución Política del Estado, me he sometido a la investigación; desde este momento se abre la posibilidad de presentar la documentación y las pruebas pertinentes para desvirtuar mi participación en este caso”, dijo.

También, hizo conocer al Ministerio Público la solicitud de la notificación a los dos policías que tratan de involucrarlo, para que vuelvan a declarar y así ampliar la investigación.

Repudió la forma que se desarrolla la investigación porque no fue notificado con la ampliación del delito, que es la obstaculización a procesos electorales.

Pidió al Fiscal de Distrito, aparte de la investigación al fiscal Fernando Espinoza, porque está parcializado.

“Me deja en absoluta incertidumbre que esta investigación sea imparcial, como debe llevarse todo acto por parte del Ministerio Público”, manifestó a tiempo de mencionar que en principio fue investigado por destrucción o deterioro de bienes del Estado.

Mercado, dijo que fue abogado de los primeros imputados que fueron sometidos a audiencias de medidas cautelares, los cuales fueron sobreidos en primera instancia.

Reiteró su pedido al Ministerio Público para que realice una investigación imparcial para determinar quiénes son los verdaderos responsables.

“Este pueblo sabe quiénes son los responsables de la quema del TED y no pueden endilgarle ningún hecho a personas inocentes como es mi caso, me siento afectado por la forma como se me está hostigando”, protestó.