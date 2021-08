Verificaron condiciones de funcionamiento de unidades policiales en Beni

La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, verificó las condiciones de funcionamiento de las unidades policiales en el Beni, en procura de fortalecer la entidad del orden, informó el miércoles su presidenta, Magalí Gómez.

“Hemos hecho una inspección en Rurrenabaque, Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos; vamos a ir visitando el escenario de nuestras unidades cantonales, hemos encontrado un trabajo comprometido de los efectivos policiales”, aseguró.

Sin embargo, existe la necesidad de reforzar lo referido a la logística e infraestructura para mejorar el servicio de seguridad ciudadana.

Asimismo, las carceletas requieren refacción a través de proyectos concurrentes porque los privados de libertad necesitan mejores condiciones.

Comentó que la Policía trabaja en algunas infraestructuras que no les pertenecen porque no tienen la documentación respectiva. Falta completar la transferencia de bienes inmuebles, agregó.

Hizo notar que no se puede mejorar una infraestructura que no es la Policía.

Al mismo tiempo, dijo que a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se tiene que ver la dotación de mayor personal para enfrentar delitos como el narcotráfico, inseguridad ciudadana, entre otros.

El comandante departamental de la Policía, Cnl. Jorge Marcelo Vaca, consideró importante que esa comisión conozca las condiciones en que se trabaja en esta parte del país, con deficiencias principalmente en infraestructura.

“En algunos lugares no tenemos el derecho propietario, utilizamos predios de las Subgobernaciones o de los Corregimientos, hemos solicitado nos ayuden en este aspecto”, manifestó.

Una vez con los documentos de propiedad se podrán realizar obras con apoyo de las autoridades, agregó.