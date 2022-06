Vecinos donan basureros para mantener limpia Santa Rosa

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Santa Rosa, Roberto Noe Rodríguez, informó que junto a la plataforma juvenil del proyecto social Jasayé entregaron un total de 10 basureros que fueron colocados en la plaza central de ese municipio de la provincia Ballivián.

“Nosotros somos de la zona central y estos jóvenes son del proyecto social Jasayé, hemos tomado la iniciativa de apoyar la limpieza de nuestra zona con la construcción de basureros”, dijo.

Este fin semana se entregará más basureros hasta completar más de 30, de acuerdo a los grupos que se conformaron para contribuir a la limpieza de esa población que recibe un importante flujo turístico.

Aclaró que los basureros colocados en plaza son para que los transeuntes depositen sus desechos, no para que los vecinos coloquen sus desperdicios.

“Lo que queremos es aportar con nuestro municipio, con nuestra zona, incentivar que la basura no se la debe echar en las aceras, ni en las calles”, manifestó.

El dirigente, aseguró que no se pidió dinero a la comuna, sino que fue un aporte de los vecinos para incentivar el aseo en las familias de ese municipio.

El represetante de dicha plataforma, Jhon Gamarra, afirmó que de esta manera en forma conjunta dan respuesta a una de las necesidades de ese municipio, para evitar la acumulación de basura en la zona central.