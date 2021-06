Trinidad: Terapias Intensivas rechazan pacientes y alcaldía entregó remedios un mes después

Trinidad (ANF).- La capital del Beni continúa expuesta a los estragos del Covid-19, mientras que las contradicciones de sus autoridades no terminan de dar tranquilidad a la población.

En medio de la interpelación del Concejo Municipal al director de Salud, éste admitió que no se había entregado remedios desde que asumieron la gestión el pasado 3 de mayo.

Además, las unidades de terapia intensiva de la Caja Nacional de Salud (CNS) rechazaron pacientes por no contar con espacio, y el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), aseguró que ya se encontraron casos de Hongo Negro en la capital.