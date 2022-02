Trini Limpia iniciará recojo de basura con el desafío de ser un modelo de trabajo

Ejecutivos de la asociación accidental Trini Limpia presentaron el pool de maquinaria con el recogerán la basura de Trinidad, entre ellas siete volquetas nuevas, con el desafío de convertirse en un modelo de trabajo.

“Estamos presentando siete volquetas cero kilómetros para el inicio del aseo urbano y disposición final de residuos sólidos en Trinidad”, indicó Gabriel Jorge Belmonte, representante legal de esa empresa.

También se mostró una pala cargadora, retroexcadora, motoniveladora, rodillo compactador, entre otros equipos. Dos equipos están por llegar.

El gerente de logística, Diego Torrez, comentó que inicialmente se pensó copiar el modelo de otras ciudades, pero “nosotros debemos ser el modelo para que se copien”, agregó.

Destacó que comprome al compromiso asumido iniciarán actividades como estaba previsto porque se tiene la maquinaria disponible, además del personal capacitado.

El alcalde Cristhian Miguel Cámara, manifestó que esa empresa fue elegida por una selecta comisión calificadora.

“Trinidad merece esto más, no estamos haciendo nada que no se haya hecho antes, solamente que ahora lo estamos haciendo bien; siempre el recojo de basura se tercerizó”, dijo.

Cámara, dijo que la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT) era deficitaria, cumplía las condiciones para el recojo y tratamiento de la basura por eso se tiene un botadero a cielo abierto.

Informó que el contrato con Trini Limpia se encuentra en el Concejo Municipal para acelerar el proceso, porque se tiene que mejorar el aseo de la ciudad.

“El Gobierno municipal no podía darse el lujo de hacer esta inversión, estamos felices Trini Limpia por su presencia, solamente me queda exhortalos a que cumplan el objetivo por el cual fueron adjudicados”, manifestó.