Tras capacitación acreditan a 24 guías de turismo en Trinidad

Un total de 24 guías de turismo fueron acreditados en Trinidad, tras concluir una capacitación que duró 20 días con el propósito de mejorar los servicios en este campo, informó el miércoles alcalde Cristhian Miguel Cámara.

“Que momento histórico estamos viviendo, estamos por el camino correcto es desarrollo, es la forma de reactivar más inmediata de reactivar la economía”, afirmó.

La capacitación estuvo a cargo del Grupo Gestor Aquicito, de Cochabamba, que fue contratado por la comuna. La acreditación estuvo a cargo del Ministerio de Educación.

Aconsejó a los recién capacitados continuar adquiriendo más conocimientos para explotar las potencialidades de Trinidad. Ustedes son la cara nuestra ante el turismo, agregó.

Cámara, resaltó que con los cambios introducidos comenzaron a llegar visitantes del exterior, algunos al margen de felicitar han expresado su interés de invertir.

“Es una responsabilidad bastante grande la que están asumiendo; no se queden ahí, sean inquietos”, recomendó.

El presidente de la Asociación de Guías de Turismo, Erlan Vargas, afirmó que la experiencia de los visitantes pasa por los guías porque están en contacto directo con ellos, en consecuencia tienen una gran responsabilidad.

“Gracias a este proceso de formación que hemos tenido, ya nos sentimos, si bien no completos, pero bastante fortalecidos para brindar esa experiencia única que deben tener los turistas cuando nos visiten”, expresó.

Vargas, pidió al Ejecutivo el presupuesto que se asigna a turismo porque es uno de los pilares del desarrollo, en consecuencia se debe fortalecer el trabajo en este campo.

Prometió que seguirán capacitándose, no solamente en técnicas de guiaje, porque se requiere cultura general, geografía, historia regional, entre otros temas.