Trabajadores en salud se movilizan por pago de sueldos e insumos

SALUD. Otra vez el sector salud en las calles cuando deberíamos estar atendiendo pacientes, pero no tenemos los medios.

La ejecutiva de la Federación de Trabajadores en Salud Pública del Beni, Shirley Molina, informó el martes que protagonizaron una marcha para exigir a la Gobernación el pago de sueldos atrasados y la dotación de insumos.

“Otra vez el sector salud en las calles cuando deberíamos estar atendiendo pacientes, pero no tenemos los medios, no tenemos insumos y algunos compañeros no les pagan el sueldo de mayo”, dijo después que se concentraron frente a la Gobernación.

Afirmó que a las proveedoras de oxígeno y otros insumos también no se les cancela desde el mes de mayo, razón por la que ya no quieren fiar, empeorando la situación en el campo de la salud.

Molina, dirigiéndose a la gobernadora, Yáscara Moreno, le pidió estabilidad laboral porque están prácticamente “en la calle”, porque cerca de 700 trabajadores no reciben su sueldo.

“No tenemos ningún beneficio hasta ahora, solamente trabajo y exponer nuestras vidas porque han caído muchos compañeros en esta pandemia de coronavirus”, aseguró.

Durante su intervención el dirigente nacional del sector, Iver Chávez, manifestó que iniciaron la lucha por el pago de sus sueldos, mejor equipamiento e infraestructura para atender a la población.

“Desde aquí, hacemos un pedido a las autoridades, queremos solución a esta problemática que afecta al sector salud, de lo contrario no tendremos la capacidad resolutiva que se requiere”, enfatizó.

Otros dirigentes expresaron su preocupación porque al igual que el resto de la ciudadanía necesitan llevar alimentos para sus familias, además de cubrir otras necesidades apremiantes.

Al respecto el secretario departamental de Desarrollo Humano, Erick Vallejos, dijo que las cuentas de la Gobernación se encuentran congeladas por cuestiones de ingobernabilidad, por ese motivo no se procede al pago del sector salud, a pesar de tener el presupuesto necesario.

“No se pueden hacer las transacciones necesarias para proceder al pago respectivo, si bien se cuenta con el presupuesto adecuado para estar al día en los pagos al personal sanitario, no se pueden hacer efectivos”, indicó.

Sin embargo, la administración departamental ha venido desarrollando acciones para contrarrestar la situación adversa, no solamente en Trinidad sino también en las provincias.