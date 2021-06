Trabajadores de salud de dos redes no recibieron sus sueldos atrasados

Los trabajadores de las redes de salud 03 y 08 del Beni todavía no recibieron sus sueldos atrasados, en algunos casos hasta seis meses, informó la principal dirigente del sector, Shirley Molina.

“A las otras redes ya se hizo la cancelación hace más de una semana, pero a estas dos redes no se les ha cancelado, al parecer por un error en los cheques, eso no puede ser la gente no puede vivir así”, dijo.

Esas redes comprende las poblaciones de Magdalena, Huacaraje, Baures y Guayaramerín.

Comentó que en las otras poblaciones se pagó los sueldos correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero.

La dirigente, dijo que sus compañeros por determinación de las autoridades han apoyado desde los centros de salud las tareas de rastrillaje para la detección temprana de casos de coronavirus.

Sin embargo, hizo notar que a pesar de la voluntad que tienen en este tiempo de pandemia se requiere una mayor cantidad de insumos de bioseguridad y medicamentos.

Informó que por la crisis económica en que se encuentra, la Gobernación no ha hecho los desembolsos al Servicio Departamental de Salud (SEDES) para la compra de insumos.

Pidió al Gobernador cumplir su compromiso de priorizar la salud porque los trabajadores están expuestos a contraer el virus, ya que están en contacto directo con los pacientes.