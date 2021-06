Terapia intensiva de la CNS-Trinidad ya tuvo que rechazar pacientes por falta de espacio

Médicos de la Caja Nacional de Salud de Trinidad tuvieron que rechazar a pacientes de covid-19 en estado crítico, debido a que a los respiradores mecánicos con que se cuentan ya están ocupados, informó el coordinador de domos de la CNS, Pedro Mercado, a radio Patujú de la Red ERBOL.

“Hemos tenido de no solamente aquí de la Caja Nacional pacientes a la espera de ventiladores y por falta de tener un espacio entonces han sido rechazados los pacientes. Hemos tenido como dos o tres pacientes en estos últimos cuatro días que requerían ventilador, pero al no tener un espacio no se lo ha podido ingresar”, indicó Mercado.

En los dos domos de Trinidad se cuentan con 10 respiradores y todos los espacios están ocupados con pacientes, pero además se tienen otros 16 pacientes internados en el área de medicina interna.

Alertó también que persisten los problemas de falta de medicamentos de sedación. Explicó que se requiere un valor de unos Bs2.500 a Bs3.000 en medicamentos por cada paciente al día y que las familias deben buscar esos fármaco y que la CNS les devuelve el monto.

En cuanto a la provisión de oxígeno, Mercado manifestó que la demanda es alta pero no se ha llegado a un desabastecimiento total.