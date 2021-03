TED ultima repetición de votación en seis mesas

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Aida Alarcón, informó el jueves que se ultima la repetición en seis mesas este domingo, por la anulación de ocho actas, durante el desarrollo de las elecciones subnacionales.

Para esa elección se solicitaron las actas al Tribunal Supremo Electoral porque fueron utilizadas y corresponde la reposición de ese material.

“Es un material sensible que fue utilizado, no contamos con actas para la reposición, además no se imprime más allá de lo que necesita cada mesa”, indicó.

Con relación a las papeletas este material no fue utilizado, en consecuencia resta el armado de las maletas electorales para la votación en Trinidad, Riberalta y en Sachojere, ésta última comunidad del municipio de Loreto, provincia Marbán.

De las ocho actas electorales anuladas, tres corresponden a la ciudad de Trinidad, cuatro a la comunidad de Sachojere y una a la ciudad de Riberalta.

De ese total, tres actas corresponden al nivel municipal y cinco para elegir autoridades departamentales.

Alarcón, dijo que sostuvieron reuniones con la Policía, Fiscalía y se pidió el acompañamiento del delegado departamental de la Defensoría del Pueblo, por la conflictividad que se vivió en Sachojere.

“Esperamos que la repetición de votación se desarrolle sin violencia; también nos hemos reunido con los comunitarios, con el control social de Sachojere”, aseguró.

Reiteró que al 99,64% del cómputo de las elecciones subnacionales se descarta una segunda vuelta por la Gobernación, porque los resultados de las ocho actas no incidirán. Foto: Capacitación a jurados electorales