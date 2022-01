TED inició labores con el desafío de comenzar la construcción de su edificio en 2022

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Carlos Ortiz, durante la presentación del informe de labores y rendición de cuentas de la gestión 2021 y presentación del plan de trabajo de la gestión 2022, dijo que este año el principal desafío es iniciar la construcción del edificio de esa institución.

También, se prevé comenzar a construir el edificio del Servicio de Registro Cívico (SERECI).

“La actividad más sobresaliente e importante planificada para la gestión 2022, será la de poder dar inicio lo más temprano posible a la fase de ejecución del proyecto de inversión ´Construcción del edificio del TED y SERECI Beni´, para la cual ya se provisionaron los recursos económicos necesarios”, dijo.

Las autoridades no informaron la inversión que demandan dichas obra.

Se está a la espera que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, apruebe mediante Resolución Administrativa el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTPI) de dicho proyecto.

El informe permitió conocer los resultados alcanzados durante el año 2021 en su gestión estratégica, operativa, administrativa y financiera.

Es así que el presupuesto de las elecciones subnacionales demandó una inversión de 5,7 millones de bolivianos, de los cuales se ejecutó el 93,38%.

A esos comicios presentaron candidaturas tanto departamentales como municipales un total de 13 organizaciones políticas. Ateniendo solicitudes de autoridades e iniciativa propia de la institución y cumpliendo con todas las normativas e informes requeridos para el efecto, se crearon 8 nuevos recintos electorales.

También, en 2021 se procesaron 25 certificaciones de no dirigencia de organizaciones políticas, se elaboraron 34 informes de Secretaría de Cámara, cada uno con su respectivo objetivo y finalidad. Se procesaron 25 certificaciones de no candidaturas.

Recordó que el 06 de julio de 2021 en la comunidad indígena Macedonia, a solicitud de las autoridades competentes de la nación Cavineña, el TED a través de una comisión de supervisión, realizó la supervisión a la adecuación y aprobación del proyecto de Estatuto Autonómico de la Nación Cavineña de la Amazonia por nomas y procedimientos propios.

Exhortó a tener en cuenta la verdad como pilar fundamental en todos los actos, misma que debe primar no solo en la institución si no en cada uno de los actores electorales, en base al postulado de la corresponsabilidad en cuanto al principio de transparencia que rigen al órgano electoral.

“Uno de los anhelos que tenemos como institución es la construcción del nuevo edifico del TED-SERECÍ por lo que no dudamos que desde el TSE harán las gestiones para la materialización de tan anhelado proyecto”, dijo.