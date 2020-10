TED espera concluir el miércoles cómputo de elecciones en Beni

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Ottomar Coímbra, informó el lunes que hasta el miércoles se espera concluir el cómputo de las elecciones generales realizadas el domingo en el Beni.

“Estamos esperando que lleguen las actas de lugares lejanos como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), vienen vía fluvial y tardan tres días en llegar (…), posiblemente el miércoles concluyamos el cómputo”, dijo.

Expresó su confianza que el personal del ente electoral no sufra ningún percance en el traslado de ese material para no demorar el trabajo. No sabemos si las actas están en camino, agregó.

Comentó que con las actas cercanas se instaló el cómputo conforme a ley y se trabajó hasta horas de la madrugada, conscientes de la responsabilidad que tienen con la población.

La revisión de actas se realiza con el material que llegó de las provincias Vaca Díez, Moxos e Iténez, Mamoré y Ballivián.

Informó que de las 1.351 mesas que funcionaron en el Beni se computaron 574, lo que representa 42,49% de avance en el procesamiento de datos.

Los resultados del cómputo son 38,81% de los votos para Comunidad Ciudadana, 29,98% a favor del Movimiento Al Socialismo, 19,61% para la alianza Creemos.

Delegados de organizaciones políticas acreditados ante el TED siguen la revisión de actas en el ambiente que fue acondicionado para este propósito.

“Tenemos nosotros el interés que todo el cómputo se realice en el menor tiempo posible para dar certeza de lo que nos hemos comprometido como órgano electoral”, manifestó.

Los ingresos al edificio de la institución se encuentran custodiados por la Policía y las Fuerzas Armadas para brindar la seguridad correspondiente.