Sentencian a más de 27 años de cárcel a militar que violó a su camarada en San Joaquín

El militar que violó a su camarada, en julio de 2020 en San Joaquín, fue condenado a 27 años y seis meses de cárcel, por el delito de violación agravada, informó el martes el delegado departamental de la Defensoría del Pueblo, Alberto Condori.

Recordó que iniciaron el seguimiento a este caso el 12 de febrero de 2021, desde esa fecha la víctima del Regimiento de Caballería II tuvo un largo peregrinar, hasta la conclusión del juicio oral a cargo de un tribunal en Santa Ana del Yacuma.

“Saludamos esta decisión y esperamos que este sea un precedente para que la justicia de lo le corresponde a las víctimas, a las mujeres que han sufrido este delito totalmente reprochable e indignante para nuestra sociedad”, manifestó.

Condori, afirmó que retomarán la confianza en el órgano judicial y en la Fiscalía.

Explicó que no se aplica el indulto en los delitos de violación, cuya pena máxima son 25 años de privación de libertad, pero este caso tuvo el agravante que la víctima estaba en estado de inconsciencia.

Recordó que la víctima denunció amenazas, por eso la intervención de la Defensoría para que se haga justicia.

“Hemos estado apoyando a la víctima, pero a último momento porque no conocíamos de ella, no sabíamos dónde estaba; esto no es un caso aislado, son muchas situaciones parecidas de violencia que se callan en instancias militares”, dijo Hilda Rea, del Movimiento de Mujeres Acción y Reacción.

Rememoró que en ese recinto militar, en San Joaquín, hace dos años, un soldado violó a una niña. Ese lugar se encuentra en medio pueblo, sin ninguna seguridad para la población, agregó.

Aseguró que continuarán dando a conocer situaciones delicadas y especiales que se viven en los cuarteles, pero que los militares de alto rango las hacen callar para no dañar a la institución.