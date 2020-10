SEDES reporta 10 casos de reinfección de COVID-19 en el Beni

El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Jorge Gómez, informó que se confirmó 10 casos de reinfección de COVID-19 en el Beni, según pruebas de laboratorio.

“Nosotros oficialmente tenemos 10 casos de reinfección de COVID-19 a nivel departamental”, aseguró.

Gómez, afirmó que la reinfección en esta región es un hecho, en consecuencia no existe la inmunidad de tres meses después de superar la enfermedad, porque hay médicos que volvieron a enfermarse.

Recordó que la carga viral en el departamento y principalmente en Trinidad, fue una de las más elevadas en el país, por tanto la etapa de sanación será larga y compleja.

Al mismo tiempo, dijo que el Beni vive un repunte de la enfermedad razón por la que no se deben descuidar las medidas preventivas universales, uso del barbijo, distanciamiento social y lavado de manos.

Comentó que en lo que respecta al municipio de Trinidad se aumentó el tiempo para la realización de diversas actividades, en el marco de la reactivación económica, pero no se cumplen las medidas de bioseguridad.

“La gente no se encarga de la bioseguridad, cree que porque las autoridades no lo ven y no lo reprimen, no les va pasar nada, se están olvidando que quien transmite el virus es el humano”, manifestó.

Recomendó a actuar con responsabilidad para evitar consecuencias fatales con el incremento y propagación de la enfermedad.