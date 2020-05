Sedes: El sector salud del Beni se está “partiendo el lomo” con 50% menos de médicos y 300% más de pacientes

Trinidad, 22 mayo (ABI). – El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) del Beni, Jorge Gómez, informó el viernes que el sector salud de ese departamento se está “partiendo el lomo” en la atención de pacientes con COVID-19 solamente con el 50% de su personal médico y el 300% más de enfermos.



“Tenemos el 50% de los médicos menos, tenemos el 40% de las enfermeras menos y estamos atendiendo 300% más de pacientes (…) y eso quiere decir que si cuando estábamos con toda nuestra capacidad atendiendo ya nos hacían falta médicos, ya nos hacían falta enfermeras, ya nos hacían falta auxiliares y todo el personal de salud, (ahora) con el personal diezmado el desastre que está pasando (es más grave porque) no podemos cubrir o dar la atención (necesaria) a la población”, dijo Gómez en entrevista con la radio Panamericana.



Beni es el segundo departamento de Bolivia más golpeado por la pandemia del coronavirus con 902 casos confirmados hasta el día de ayer y por eso incluso el gobernador del Beni, Fanor Amapo, optó por decretar “desastre sanitario departamental”.



“Creo que la declaratoria de desastre sanitario es un complemento que están tomando todos los municipios y la Gobernación, ya que el epicentro de la pandemia es la capital trinitaria (donde tenemos) 88 médicos enfermos con COVID, prácticamente (más del 50%) de todo el sector público (y eso) nos ha dejado completamente diezmados para poder hacer la atención”, lamentó.



Gómez afirmó que las autoridades decidieron declararse en desastre para hacer mayor liberación de recursos, pero considera que en este momento de emergencia sanitaria lo que más se necesita y con urgencia es personal de salud.



“La gente del sector salud acá se está partiendo el lomo por dar todo lo que tiene, porque está cubriendo a ese personal que ahora está enfermo (…) pero el Beni no necesita tanto recurso económico, sino que necesita la ayuda de gente que venga y nos dé esa mano para poder trabajar con nosotros, porque los médicos, las enfermeras, las auxiliares, todo el personal está cansado, nosotros aquí en el edificio del Sedes estamos con más de 16 personas de baja y tenemos tres veces más el trabajo”, indicó.



Agregó que, en un principio de la pandemia cuando el Beni no reportaba ningún caso positivo de COVID-19, esta región “estaba en un silencio y en una falsa sensación de bienestar”, por lo que la población se confió al extremo de creer que era “inmune al virus y ahora sufre las consecuencias”.



Pues “no se olviden que estuvimos 41 días y se tomaron (sólo) 46 muestras (de COVID-19) con todo el personal que estaba activo en el Beni, (mientras ahora) nosotros estamos tomando más de 1.800 muestras y eso nos está saturando el sistema de salud”, apuntó.