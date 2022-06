SEDES alerta inminente quinta ola de COVID-19 y aumentan casos de dengue

El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Luís Suárez, alertó el lunes el inminente ingreso al Beni de la quinta ola de COVID-19 debido al ascenso de la pandemia las últimas tres semanas, a la vez que informó el incremento de casos de dengue en Trinidad.

La semana epidemiológica 23 se registraron siete casos de coronavirus a nivel departamental, la siguiente semana fueron 27 casos y la última semana esa cantidad se incrementó a 37.

“En esta época de invierno estamos ante una inminente quinta ola, a parte que las vacaciones estudiantiles están próximas; es la tercera semana que estamos en ascenso de casos”, manifestó.

En este sentido, esta semana de mantenerse el aumento de casos, el Beni ingresaría a la quinta ola de la pandemia al igual que otras regiones del país.

La autoridad, dijo que si bien los estudiantes dejarán de asistir a las aulas deben permanecer la mayor parte del tiempo en sus casas, no salir a lugares donde se producen aglomeraciones y parques.

También, recomendó no viajar a Santa Cruz porque concentra la mayor cantidad de casos a nivel nacional, en consecuencia las probabilidades de contraer el virus son elevadas.

“Si bien es cierto la variante ómicron es rápida para propagarse, pero no es tal letal como las otras olas que nos dejaron tanto luto y dolor en las familias benianas”, dijo.

Asimismo, comentó que de los 37 casos positivos, la mitad corresponde a personas vacunadas y el resto a pacientes que no recibieron ninguna dosis.

Suárez, recordó que está vigente la ley departamental 111 para impulsar el proceso de vacunación en coordinación con los municipios en el marco de sus competencias para proteger la salud de la población, no sólo contra el coronavirus sino también contra otras enfermedades.

Con relación al dengue, en Trinidad se tiene 70 casos confirmados, lo que obliga a tomar medidas preventivas para que sigan en ascenso, ya que los índices de infestación están por encima de los normales, en consecuencia corresponde la destrucción de criaderos de mosquitos que transmiten esa enfermedad.

Por su lado, el epidemiólogo departamental Antonio Castro, explicó que de los casos de COVID-19 el 76% corresponde a personas del sexo femenino, 24% del sexo masculino, el municipio con mayor incidencia es Trinidad con el 76% de casos, Guayaramerín 13%, San Ramón 5,4%; San Borja y Rurrenabaque con 2,7.

Comentó que en epidemiología se espera entre cuatro a cinco semanas para tomar las acciones pertinentes , en este caso declarar la quinta ola de la pandemia sanitaria.