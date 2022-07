Rousseau insta a dejar la permisividad y alerta secuelas del COVID-19

El presidente del Colegio Médico del Beni, Mauricio Rousseau, instó el fin de semana a la población a dejar la permisividad ante el ascenso de la pandemia de COVID-19 que trae sus secuelas en diferentes órganos del cuerpo, las cuales son difíciles de superar, al margen de los problemas socio económicos que sufren los pacientes.

“No hay la información a la sociedad que debe seguir con las medidas de bioseguridad que son importantes, la colocación del barbijo, guardar el distanciamiento, muchas veces decimos ‘ya gente está vacunada’ pero no está en su totalidad; no hay que olvidar que enfermarse de COVID-19 trae sus consecuencias”, alertó.

Ante esta situación, reiteró que la gente no debe ser permisiva y decir que solamente contraerá una gripe, razón por la que las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno deben dictar medidas para combatir la pandemia.

Sin embargo, cuestionó que no se atienda la salud con recursos humanos, insumos y presupuesto acorde a las necesidades emergentes por el incremento de casos de coronavirus.

Recordó que recientemente se tropezó con la contratación de recursos humanos para los hospitales de tercer nivel Presidente Germán Busch y el Materno Infantil, donde dejaron de funcionar algunos servicios esenciales que necesita la población.

Recomendó trabajar más en cuanto a la promoción y prevención de la salud porque se observa que la gente tiene un comportamiento permisivo, sin cumplir medidas de bioseguridad, lo cual crea condiciones favorables para la diseminación del virus.

El dirigente, refirió que en Santa Cruz y otras ciudades cada día se reportan más de 1.000 casos de coronavirus y en el Beni los últimos días superan el centenar, pero no se nota un cambio de timón para frenar el ascenso de la pandemia.

“Hay mucha gente en muchos hogares que están con el tema de resfríos, cansados, les duelen la espalda, entonces hay una serie de reacciones por el COVID-19 no es nomás que me enferme y ya pasó, porque dejan muchas secuelas”, manifestó.

En este sentido, las oficinas públicas y privadas deben reactivar los protocolos de bioseguridad, ya que incluso el personal de salud, médicos y enfermeras actualmente está afectado por el virus, pero algunos asisten a trabajar porque no tienen quien los reemplace. A algunos ataca más y a otros menos, peor a aquellos que no han recibido la vacuna, agregó.

El galeno, comentó que si bien las nuevas variantes son menos incisivas y letales producen diferentes tipos de complicaciones en los pulmones, el corazón, caída de cabello, depresión, entre otras complicaciones.