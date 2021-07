Rojas responde a la denuncia de irregularidades en EMAUT

La ex gerente de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT), Adriana Alejandra Rojas, calificó de demagógica y distractiva la demuncia de supuestas irregularidades durante su gestión, hecha durante la intervención del Ejecutivo a esa empresa.

Rechazó que haya adquirido maquinaria de mala calidad y sin el respaldo de casas comerciales para proveer repuestos, como afirmó el actual gerente, Felipe Luís Sánchez.

En conferencia de prensa mostró las actas de las siete maquinarias que se adquirieron en los cinco años de su gestión.

“Nunca antes hubo un fortalecimiento como el que se realizó durante la gestión del ingeniero (Mario) Suárez, fueron con recursos del Gobierno municipal que se realizaron las compras a empresas reconocidas”, aseguró.

Entre los motorizados adquiridos mencionó volquetas, compactadores, mini cargador, camioneta, camión.

Precisó que la maquinaria en desuso fue adquirida en otra gestión.

Rojas, consideró que las autoridades municipales solamente buscan distraer a la población.

“Se ofreció cosas incumplibles de acuerdo a la realidad económica que se tiene, con demagogia se mintió a la gente, sabiendo que no son factibles, tratan de distraer con este tipo de declaraciones”, enfatizó.

Al mismo tiempo, dijo que el contrato para el recojo de basura feneció el 30 de junio, sin embargo el alcalde Cristhian Miguel Cámara habla de una intervención a EMAUT, lo cual es mentira porque es presidente del directorio y tiene la competencia para tomar decisiones.

Afirmó que, actualmente, la deficiente prestación del servicio se constituye en un incumplimiento de deberes y en un atentado a la salud pública.

Además, dijo que el 28 de junio se colgó en el sistema de contrataciones una convocatoria para el servicio de aseo urbano, la cual es una copia de lo que se generó en su gestión.

“Si no tuvieron la capacidad de redactar un nuevo documento, no me molesto que continúen con el legado, con la línea que dejamos”, manifestó.

Lamentó que se lancen acusaciones de manera general, por lo que pidió dar a conocer los nombres de quienes cometieron irregularidades para proceder como corresponde.

Recomendó a las nuevas autoridades trabajar para igualar o superar los logros conseguidos de la anterior gestión, porque eso es lo que necesita Trinidad.

“Me voy a alegrar que superen el número de equipamiento, nosotros adquirimos siete, adquieran ustedes 10 para fortalecer el servicio, no usen el discurso que no hay recursos”, dijo.