Retorna el rezo del Santo Rosario en el Cabildo tras la cuarentena por el coronavirus

La comunidad católica aglutinada en el Cabildo Indigenal de Trinidad, retomó sus actividades religiosas con rezos, canticos y alabanzas a Dios en la capilla de la junta originaria, templo que se constituye en espacio de reflexión y adoración de Dios y su madre.

Desde ahora, la capilla se convertirá en cita frecuente de los de los feligreses tras vivir una etapa de aislamiento social, preventivo obligatorio.

Con barbijos confeccionados en casa, champas y sacos para mitigar el frío, las personas que asistieron al rezo no ocultaron su alegría de reencontrarse con amigos, vecinos y familiares sin descuidar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad determinadas por las autoridades sanitarias.

“Agradecido con Dios y la Virgen porque después de vivir los días críticos por la pandemia del coronavirus, estamos con vida. No nos cansamos de rezar para que la divina providencia nos proteja y nos cuide. Que toda la creación divina en la tierra no desaparezca, que la maldad, envidia y todos los hábitos perniciosos no habiten más en la persona”, expresó Rubén Yuco, Corregidor del Cabildo.

Abogó también por el gobierno de turno para que sepan interpretar las necesidades de la población de esta manera se pueden evitar convulsiones sociales que han caracterizado en los últimos días.

Es una alegría ver a mi gente linda después de cuatro meses. No podíamos venir a la Capilla por las restricciones sanitarias. Lo importante es que prevalece la fe en cada uno de mis hermanos, comentó Hermes Moye Tamo, Capitán Grande del Cabildo.

Poco a poco vamos volviendo a nuestra casa sagrada después de la cuarentena y, que mejor rezar él Santo Rosario, donde compartimos y nos alegramos por los días de vida que Dios nos da. No podemos ocultar sin embargo nuestra tristeza por los hermanos que murieron a consecuencia de la pandemia, por ellos nuestro rezo para que Dios los reciba en su gloria eterna, exteriorizó Ana Mobo Tamo.

Algunas personas retornaron de su comunidad campesina, otros salieron de su aislamiento social, dos músicos se nos fueron, un rezador y otros miembros de la comunidad, dejando un vacío enorme en quienes lo conocimos y compartimos, expresó Santiago Iba.

Para la comunidad indígena católica, ponerse en contacto con Dios es aprender a meditar y establecer una guía para llegar a su corazón. Saben que Dios responderá a sus peticiones.

Cada persona sabe cómo y cuándo orar, según la naturaleza de sus necesidades, saben que es lo que produce los resultados deseados. Rezar y orar con profundidad y persistencia, el corazón se llenará de gozo, comentó un parroquiano.

Siguiendo el legado de sus ancestros, las personas que conforman la junta originaria, saben que recibirán su herencia divina, pues al establecer el vínculo de amor entre su alma y Dios se despojarán de toda inmundicia.

Gumercindo Molina Temo, enseña a los niños a bailar la danza del mecheteros y como impulsor de la identidad beniana, cree que es reconfortante volver a compartir con la gente, pues la pandemia los alejó demasiado. Bonito es retomar las actividades tanto religiosas, culturales y costumbristas, es algo fundamental para que los pueblos indígenas se desarrollen, apuntó.