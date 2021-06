Relacionamiento Internacional propone al Gobierno agenda de trabajo sobre hidrovía

La directora de Relacionamiento Internacional, dependiente de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Económico, del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Tatiana Paniagua Zabala, al referirse a la realidad de la Hidrovía Ichilo – Mamoré, y en cómo hacerlo viable para el Beni, manifestó que, considerando que Santa Cruz, Cochabamba y los brasileños van a aprovechar dicha hidrovía, que sea en buena hora, para que se desarrolle todo el país, pero a su parecer, lo que está faltando es coordinación.

Señaló que, habría que preguntarle al gobierno central, cómo participa y en que beneficia al Beni la mencionada hidrovía, si más del 70% de la misma pasa por el departamento, “el Gobernador, Dr. Alejandro Unzueta, como Máxima Autoridad Ejecutiva de nuestro departamento, es quien representa a la ciudadanía y a la voluntad de todo un pueblo, él quiere el desarrollo sostenible con dignidad, el progreso y el bienestar de los benianos, y es por ello, que se debe de considerar su participación activa, conjuntamente el ente ejecutivo departamental”, dijo.

Subrayó que, tomando en cuenta que el proyecto de esta hidrovía, pasa por más del 70% por territorio beniano, aproximadamente unos 1.400 kilómetros, hasta el momento, desde el gobierno central no han coordinado, ni han preguntado cómo puede beneficiar a los benianos. Señaló que el Gobierno Departamental del Beni, quiere coordinar con el gobierno central, “con esa finalidad es que, el gobernador Dr. Alejandro Unzueta, ya hizo las gestiones, enviando misivas a la Presidencia del Estado, al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para realizar un trabajo en conjunto”, agregó.

Indicó que, de acuerdo al detalle del presupuesto para el mejoramiento rutinario, que ejecuta anualmente el SEMENA en la cuenca Ichilo – Mamoré, el mayor presupuesto se lo destina a Puerto Villarroel, pero no se hace ninguna mejora de infraestructura en el Beni, citando como ejemplo, que en los trabajos de mejoramiento de las condiciones de la navegabilidad Ichilo – Mamoré, mediante intervenciones de limpieza, retiro de palizadas, maleza y vegetación, en distintos puntos del eje, gastan un presupuesto de Bs. 500.000,00.

Añadió que, en lo que respecta a la construcción de obras complementarias, como protección y mejoramiento portuario en Puerto Villarroel, destinan Bs. 4.900.000,00, y en la supervisión de la construcción de obras complementarias, de protección y mejoramiento portuario en Puerto Villarroel, invierten Bs. 240.000,00 haciendo un total de gastos de Bs. 5.640.000,00.

“La navegación en el río Mamoré se da desde hace siglos, entonces no entiendo que es lo que inaugurarán, además no están tomando en cuenta, que el río Mamoré en cada turbión modifica su cauce, y lo que piensan invertir en este proyecto haciendo el dragado del río, cuesta más o menos unos 5 millones de bolivianos, que será plata botada, porque al llegar otro turbión, el río otra vez cambia su cauce, hay que hacer un estudio serio, con la intervención no solo del gobierno central, sino también con ayuda profesional internacional”, acotó Paniagua.

La autoridad departamental, mencionó que, lo que solicitan al Gobierno nacional es trabajar conjuntamente en varios puntos, por ejemplo, participar en todos y cada uno, de los pasos y procesos de contratación del proyecto, tener participación activa en la actualización del estudio de impacto ambiental, socioeconómico y de factibilidad, proponer la implementación de un sistema de monitoreo hídrico, con sistema satelital, con balizas del recorrido de todo el río Mamoré, con datos de correntías, meandros, panduras, y otros, participar en la elaboración de los términos de referencia TDR y la determinación de los alcances del proyecto.