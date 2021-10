Refaccionan ambientes del hospital Obrero para optimizar servicios

Ambientes del hospital Obrero No 8 dependiente de la Caja Nacional de Salud en Trinidad comenzaron a ser refaccionados, para mejorar la atención en diferentes áreas, informó su director, Germán Coaguila.

Esos trabajos por un monto superior a los 999.000 bolivianos se realizarán en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), quirófano, servicios de neonatología y ginecología.

“Se ha visto que se está trabajando bastante en la cuestión de bioseguridad y vemos que tienen muchos años de existencia esos ambientes, entonces vamos a remozarlos estos meses”, dijo.

En este sentido, desde la fecha solamente se atienden las cirugías de emergencia, las que están programadas serán trasladadas al 1 de enero del próximo año.

Las cirugías se realizarán mediante un contrato suscrito con la caja CORDES en lo relacionado a traumatología, cirugías y ginecología.

Coaguila, dijo que las paredes y los pisos del servicio de quirófano tienen que ser lizas, no tiene que haber separaciones porque se juntan miles de organismos.

“Nuestras puertas que ya están por caerse y las hemos reparado las vamos a cambiar, nuestros lavamanos, así todos los servicios serán remodelados”, indicó.

Comentó que esos trabajos están pendientes desde el año 2019, en 2020 no se realizaron por la pandemia de coronavirus a pesar de tener el presupuesto asegurado.

El gerente de la empresa constructora Chuchial, Erick Dellien, informó que el proyecto se prevé concluir a fines de este año y consiste en la refacción y mejoramiento de los ambientes.

Es así que en el piso se colocará porcelanato, lo mismo se hará en las paredes, se harán mejoras en el cielo falso, las puertas serán de acero inoxidable y otras tendrán llave electrónica para un mejor control.