Producción de hortalizas con el sistema hidropónico, un proyecto edil para los barrios

Trinidad/Ignacio Jare Ychu.- La nueva administración municipal a la cabeza del alcalde Cristian Cámara, busca sentar las bases con nuevos enfoques sobre modelos de producción alternativos, sostenibles y resilientes apuntando siempre a la viabilidad productiva, aporte a la economía y seguridad alimentaria de las familias en los barrios de Trinidad y su área de influencia.

Con esta visión, los técnicos de la Secretaría de Desarrollo Productivo junto a los vecinos han instalado invernaderos con sus respectivos implementos en distintos puntos de la ciudad a fin de satisfacer la demanda de alimentos en la población. En el barrio San Silvestre, sector suroeste de la ciudad, se procedió a la primera cosecha de hortalizas en sistema hidropónico, un método a base de agua y nutrientes para el desarrollo de la planta, suprimiendo totalmente la tierra.

“Impulsamos este proyecto que enseña a nuestra gente a cultivar, estamos pensando en la seguridad alimentaria de las familias. De hoy en adelante, Trinidad y el Beni, debe pensar en productividad, tenemos el desafío de apuntar hacia una producción sostenible y dejar de acudir al gobierno para que nos soluciones algo que nosotros podemos hacer”, manifestó Cristian Cámara, alcalde de Trinidad.

Agregó que el Beni y Trinidad son inmensamente ricos, tienen un potencial enorme, solo que no hubo motivación. Las anteriores autoridades hicieron pensar a todos que no se podía sembrar, que la tierra era inapropiada para producir alimentos, ahora con el nuevo PLUS, se crecerá como departamento y como ciudad, todo ello en el marco de la vocación productiva de la tierra, expresó.

Subrayó que a partir de estas iniciativas, el trinitario comenzará a labrar su destino, porque apartará de su mente el asistencialismo, se dejará de lado proyectos que no son viables, como lo sucedido años atrás con la implementación de cientos de huertos cuyos responsables obtuvieron la primera producción y no se volvió a reactivar.

Explicó que cuando se trabaja con un enfoque sostenible en los proyectos, debe haber dinero disponible para reposición y mantenimiento de materiales y equipos, muchos de ellos se deterioran y bombas que cumplen su ciclo, por ello la necesidad de hacer un seguimiento riguroso.

Reflexionó sobre la responsabilidad del servidor público con el pueblo, servir no significa enriquecerse de la noche a la mañana. “Le voy a demostrar en los cinco años de gestión sobre los logros que se pueden alcanzar, solo es cuestión de activar de manera responsable y cortarse las uñas”, añadió.

La autoridad edil, considera que la mentalidad de la gente de aquí para delante, debe centrarse en la productividad e industrialización aprovechando la vocación de la tierra. Enseñar a cultivar y cambiar los hábitos alimenticios, debe ser el objetivo de todos.

Raquel Prado, presidenta de la junta San Silvestre, destacó la iniciativa de las autoridades municipales a través de los proyectos productivos, una oportunidad para aliviar sus carencias y necesidades.

“Es un proyecto para personas perseverantes y valientes, vamos a acompañar el trabajo que encara el acalde porque lo vemos novedoso e innovador”, expresó.

Como reflejo de lo aprendido en técnicas básicas del proyecto, la dirigente indicó que primero siembran la semilla hasta que germine, se traslada a las piscinas, luego se coloca en las tuberías, donde se procede al riego cada hora. La faena comienza a las 5 de la mañana y concluye a las 12 de la noche.

Jherson Rodríguez Bellot, secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente del municipio de Trinidad, indicó que este sistema de cultivo representa una alternativa tanto para la reactivación económica como de seguridad alimentaria, el ciclo productivo de la lechuga es de 45 días.

Además del cultivo hidropónico, se tiene el riego por goteo y en virtud a su fortalecimiento, se busca firmar un convenio con las autoridades educativas para que los actores involucrados en el proyecto puedan obtener un certificado que valore su esfuerzo y sacrificio. Con determinadas horas de trabajo el vecino obtendrá primeramente certificado de técnico básico, luego técnico auxiliar y luego técnico medio, con lo que encierra un ciclo completo de producción y capacitación.

Lo importante es que los vecinos aprenden nuevas técnicas, reciben asistencia técnica especializada con la innovación de nuevas tecnologías en la producción, en ambientes con cubiertas de mallas, semi sombra y semillas de hortalizas de calidad para obtener una buena producción.

La lechuga en este sistema de cultivo, tiene gran demanda en el mercado y puede llegar a convertirse en una alternativa de ingresos económicos. Su valor nutricional resalta por el contenido de minerales y vitaminas, constituyéndose en una fuente importante de calcio, hierro y vitamina A.