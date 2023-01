Presidente del Concejo Municipal: “Todo gabinete debe de ajustarse para fortalecer la gestión”

Este martes, durante la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Trinidad, se desarrolló la interpelación al Secretario Municipal de Infraestructura Pública, Juan Mario Poveda y a la Secretaría Municipal de Finanzas y Administración, Marleny Tereba, sobre los trabajos de pavimento rígido ejecutados por administración directa del Gobierno Municipal de Trinidad, en las avenidas 6 de Agosto y Pedro Marbán y en la calle José Bopi.

Durante la votación del Pleno del Concejo, se tuvo como resultado 3 votos para censura y 5 abstenciones, por lo que se recomendará al Ejecutivo Municipal, que proceda a realizar una llamada de atención de forma escrita a los 2 Secretarios interpelados, según lo establece la Ley Municipal No. 339, Ley de Fiscalización del GAMT.

PRESIDENTE

Al respecto, el presidente del Concejo Municipal de Trinidad, Lino Richar Mamani, manifestó que últimamente, los Secretarios Municipales parece que van ante el Pleno del Concejo, para hacer una exposición de preguntas y respuestas como en la escuela, sin darse cuenta que los Concejales son los que representan la necesidad de los ciudadanos cuando van a realizar fiscalizaciones a las calles o a las unidades educativas, porque escuchan los reclamos y necesidades de la gente.

Señaló que, lo que se necesita tener son Secretarios y Directores Municipales, más humanos y solidarios ante la respuesta que espera el ciudadano, ellos deben de decir si van a poder dar solución a los problemas de la ciudadanía y cuando, porque el ciudadano no necesita saber que hay proyectos, no necesita escuchar cifras de cuanto de recursos se tiene para invertir, lo que el ciudadano y los mismos Concejales necesitan es acción de parte de los Secretarios y Directores Municipales.

Mencionó que, a nadie le gusta llegar a una interpelación, porque es como la última instancia de un examen, es una nota baja que tacha todo el desenvolvimiento obtenido, todo gabinete debe de ajustarse, y es una crítica constructiva, no se está pidiendo que los despidan, pero pueden hacer una rotación y dar oportunidad a otro profesional joven, que tenga otra visión y haga cambios para fortalecer la gestión.

“No puede ser que recién en diciembre, enero y entrando a febrero, recién estén licitando empresas para construir, por ejemplo, canales de drenajes, hay mucha falta de planificación de algunos Secretarios, de llegar una inundación no sabrán como poner fuera de riesgo a la ciudadanía, por esa mala planificación”, puntualizó Mamani.