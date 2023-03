Presidente del Concejo Municipal se reunió con directivos de COATRI

El presidente del Concejo Municipal de Trinidad, Lino Richar Mamani, este lunes sostuvo una reunión con miembros del directorio del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Trinidad (COATRI), presidido por Gerardo Valverde, para planificar acciones en conjunto, a corto, mediano y largo plazo con relación al agua potable.

Al respeto, el Concejal presidente, manifestó que todos sienten preocupación por el agua potable en Trinidad, pero la buena noticia es que ya se está muy cerca de concluir un proyecto garantizado por el gobierno nacional, a través del cual se podrá dotar 250 litros por segundo de agua potable.

Señaló que, el gobierno nacional esta encargándose de la construcción de todo lo necesario para la captación de agua desde el río hasta la planta de tratamiento ubicada en la zona 13 de abril, desde donde se realizará la distribución a los más de 16 tanques elevados que se tienen en la ciudad, de ahí en adelante le corresponde al municipio trinitario buscar los recursos para las conexiones domiciliarias, o a la cooperativa, que está dentro de la concesión que se le ha otorgado.

Indicó que, en dicha reunión también acordaron convocar a una Cumbre por el Agua, con la participación de las autoridades electas, instituciones, sectores y organizaciones sociales y ciudadanía en general, para revisar aspectos de corto, mediano y largo plazo con referencia al proyecto de agua potable.

“Lo que se quiere es, no tener adversidades el día que el presidente Luis Arce abra la llave para inaugurar este proyecto, el agua debe de llegar sin ningún problema a todos los domicilios, no vaya a ser que en ese momento aparezcan los problemas de que no le ha llegado agua a alguna junta vecinal por alguna contrariedad o por no tener su derecho propietario”, dijo Mamani.

COATRI

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de COATRI, Gerardo Valverde, indicó que la reunión fue muy gratificante, pues aparte de tocar el tema del proyecto de agua potable que se está ejecutando, también se acordó planificar la agenda de socialización sobre la importancia de conectarse al sistema del alcantarillado, a los vecinos de Pompeya, Villa Corina y 4 de Febrero, pertenecientes al Distrito 3.

“Estas zonas tienen alcantarillado pero no se han conectado al sistema, y eso es perjudicial tanto para los vecinos, como para los usuarios de las alcantarillas”, acotó Valverde, quien añadió que de igual forma realizarán mesas técnicas de trabajo, para abordar el tema del fortalecimiento a COATRI, trabajando de la mano con los 3 niveles del estado, el nacional, el departamental y el municipal.

