Presidente del Concejo Municipal realizó inspección en la U.E. “Hormando Ortiz Chávez”

Este miércoles, el presidente del Concejo Municipal de Trinidad, Lino Richar Mamani, a solicitud de la directora de la Unidad Educativa “Hormando Ortiz Chávez”, Janeth Canales, realizó una inspección “in situ”, junto al Director Distrital de Educación, Cruz Walter Solíz, para verificar las condiciones en que se encuentra, y corroborar si la Alcaldía Municipal realizó las refacciones respectivas, aprovechando los días de vacaciones.

Al respecto, el Concejal presidente, lamentó que esta Unidad Educativa no haya sido atendida como debe de ser, por parte de la Dirección Municipal de Educación, ni siquiera han aplicado las medidas de seguridad para preservar la salud de maestros y estudiantes, ni siquiera han aplicado las medidas de bioseguridad para preservar la salud de maestros y estudiantes, ya que les informan que no han desinfectado los ambientes ni han fumigado.

Señaló que, de acuerdo al informe de la Directora del establecimiento, las paredes de las aulas fueron pintadas por los padres de familia, quienes aparte de dar un aporte económico también han tenido que trabajar en la refacción de los pupitres y mesas, son situaciones que no han cambiado nada ni con el cambio de director de educación.

Indicó que, requerirá una Petición de Informe Oral al Ejecutivo Municipal, para que expliquen al Pleno del Concejo, por qué continúan estas falencias si el municipio tiene recursos inscritos para educación y no los ejecutan, estos problemas siguen dificultando que las actividades educativas sean normales.

Resaltó que, con esta inspección ha detectado también un peligro latente, pues ha confirmado que, tanto estudiantes hombres como mujeres del nivel primario y secundario, están utilizando el mismo baño, sin que haya nadie que realice el control respectivo, “no quiero ser extremista, pero en todos lados los baños de hombres y mujeres son separados, y peor en una unidad educativa eso debería de primar por principios y moral, respetando la privacidad y el respeto a la dignidad”, dijo.

Añadió que, el Ejecutivo Municipal tiene que sentarse con su gabinete y buscar una solución a los problemas que siguen atravesando algunas unidades educativas, “en el Concejo hemos aprobado 5 millones de bolivianos para pavimento, pero yo creo que primero debemos de atender el saneamiento básico, la educación y la salud, pero siguen con la visión de ver primero el cemento, en vez de priorizar otros aspectos más importantes”, acotó.

DIRECTORA

Por su parte, la Directora de la unidad educativa, Janeth Canales, agradeció la predisposición del Concejal Mamani para realizar la inspección, atendiendo así las necesidades que aún se tienen para que sea el portavoz ante el Ejecutivo Municipal, añadiendo además, que hasta este miércoles no les habían dotado del desayuno escolar a los alumnos.

“El municipio nos esta atendiendo muy lentamente, a pesar de que he hablado con el alcalde para que priorice lo mas urgente, pero solo me dijo que no habían recursos, entonces lo que nos queda es trabajar con los padres de familia, para brindar ambientes adecuados a nuestros estudiantes”, afirmó Canales.

DISTRITAL

El Director Distrital de Educación, Cruz Walter Solíz, manifestó que la realidad que se vive en la mayor parte de las unidades educativas, destapan muchas falencias en lo que respecta a la atención que debe de brindar el municipio, al parecer no cumple a cabalidad con sus competencias establecidas de acuerdo a las normas, de igual forma estas situaciones se presentan en el área rural, donde carecen de mejoramiento en su infraestructura y mobiliario.