Presidente del CMT remitirá la Ordenanza a la Comisión Jurídica para su análisis

El presidente del Concejo Municipal de Trinidad, Lino Richar Mamani, al ser consultado sobre la conformación del jurado para el Tribunal de Imprenta, informó como antecedente, que mediante la Ordenanza Municipal No. 41 del 28 de julio de 2011, en la gestión de Mery Elina Zabala como presidenta del CMT y Rodney Mercado como secretario, se aprobó la nómina de un conjunto de personalidades notables como jurados del Tribunal de Imprenta, ordenanza que fue promulgada por el entonces Alcalde de Trinidad, Gral. Moisés Shriqui.

Señaló que la mencionada Ordenanza del 2011, establece que es atribución del Concejo Municipal la de designar al Tribunal de Imprenta de acuerdo con la Ley, previa cualificación de atributos personales de los vecinos del lugar y que estén en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, jurado que estará conformado por 40 personas, entre las que deben de estar abogados de reconocida trayectoria, personalidades notables e idóneos, con residencia fija en el lugar.

Indicó que, los Concejales miembros de la Comisión Jurídica, tendrán que realizar el análisis de esta Ordenanza Municipal del 2011, ver si aún está vigente y por cuanto tiempo tienen que ejercer como jurado las personalidades nominadas y posesionadas en ese año, ver si la ordenanza está adecuada a la Ley de Imprenta, ver si esta ordenanza aun es viable o si se debe de nombrar a otras personalidades notables para jurados, teniendo en cuenta que muchos de ellos, lamentablemente ya han fallecido.

“Hay que hacer una valoración jurídica de la ordenanza del 2011, entiendo la prontitud con la cual se debe de reactivar el Tribunal de Imprenta, para que puedan analizar los procesos que deben de radicar en la justicia ordinaria y los que deben de pasar al Tribunal de Imprenta, si hay que renovar el jurado estamos de acuerdo como Concejo, en lanzar convocatoria, puesto que desde el 2011 para adelante, el Concejo y el Ejecutivo Municipal, deberían de haber coordinado el cumplimiento de la ordenanza, y si no se ha dado cumplimiento, el mismo Concejo debería de emplazar a que estas personalidades se puedan reunir”, afirmó el Concejal presidente.

JURADO.

La nómina del jurado del Tribunal de Imprenta, aprobada y promulgada a través de la Ordenanza Municipal No. 41 del 28 de julio de 2011 y que fueron posesionados como tal, está conformada por los notables Eloy Ávila Alberdi, Carlos Fernando Vargas Salinas, Joaquín Hurtado Muñoz, Arnaldo Lijerón Casanovas, Douglas Añez Vargas, Jorge Melgar Rioja, Sonia Villar Cortez, Hugo Aguirre Ortiz. Cristhian Fernando Sattori Ivanovic, Freddy Suarez Montero, Federico Salces Paz, Clara Pinto Parada y Zulema Gutiérrez Ortiz.

De igual forma, conforman el Tribunal de Imprenta los notables Yuly Natusch Henrich, Jaime Bello Terrazas, Guillermo Ortiz Melgar, María Esther Shriqui Vejarano, Selva Libertad Velarde Hurtado, Francisco Arias Diez, Ana Elsy Sosa Maese, Fernando Sattori Cortes, Julio Alberto Núñez Vela Ramos, Edwin Bause Leigue y Gonzalo Ruiz Gutiérrez. También conforman el Tribunal de Imprenta, los notables Vidal Chávez Perales, Rodolfo Guzmán Hurtado, Zoilo Salces Paz, Lidia Moscoso Flores, Lenny Barthelemy Soto, Carolina Barthelemy Vidal y Flora Antelo Atiare, quienes de acuerdo a la mencionada ordenanza municipal, deberán enmarcar sus actos en lo establecido en la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925 y demás normas y disposiciones vigentes para el electo.