Presidente del CMT inspecciona trabajos de avenida 6 de Agosto y 27 de Mayo

DATO. Explicó que dichos trabajos forman parte del proyecto de “Tratamiento Superficial Doble Pavimento y Drenajes en los Distritos No. 1 y 8 del Municipio de Trinidad”.

El presidente del Concejo Municipal de Trinidad, Lino Richar Mamani, realizó una inspección “in situ” al colocado de pavimento rígido a la altura de la avenida 6 de Agosto, entre 27 de Mayo y Circunvalación, donde verificó retraso para el cumplimiento de los plazos establecidos, al igual que los trabajos de la avenida Ganadera.

El Concejal presidente, explicó que dichos trabajos forman parte del proyecto de “Tratamiento Superficial Doble Pavimento y Drenajes en los Distritos No. 1 y 8 del Municipio de Trinidad”, que fue aprobado en la gestión del ex alcalde Mario Suarez.

El edil manifestó su preocupación, porque se avizora que no se cumplirán con los plazos establecidos para la conclusión de la obra, previstos para el mes de noviembre, por ello pide al Alcalde, al Secretario de Obras Públicas y a los Supervisores de Obras, que no le mientan a la ciudadanía, pues no podrán terminar los trabajos hasta el 18 de noviembre como manifiestan.

“Lo triste es que, justamente en los meses donde más afluencia comercial existe, que son noviembre y diciembre, los restaurantes, salteñerías, hoteles, ventas de motorizados y otros comercios que están sobre la primera cuadra de la avenida 6 de Agosto, estarán perjudicados en su desenvolvimiento normal, porque seguirán con la calle cerrada, al igual que el comercio de la avenida Ganadera”, afirmó.

Mencionó que, en la primera cuadra de la avenida 6 de Agosto, ente la calle Pedro de la Rocha y 18 de Noviembre, aún falta por ejecutar la vía paralela, los drenajes, la señalización, además de los 28 días que debe de estar sin transitar para el curado del hormigón.