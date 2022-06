Presidente de la CAB: Otra carretera, no va solucionar el problema de los bloqueos

Para el presidente de la Cámara Agropecuaria del Beni (CAB), Alfredo Tababary, hacer otra carretera no es la solución a los bloqueos que soporta permanentemente el departamento en la vía a Santa Cruz. “(De nada sirve) hacerle lance (evadir) a los bloqueadores, porque igual ellos pueden bloquear al otro lado”, indicó.

Según el dirigente, el tema vial debe abordarse con un nuevo enfoque dada su importancia no solo para llegar a mercados nacionales sino también internacionales. Es más, todas las alternativas para vincular al Beni con el resto del país tienen que ser analizadas minuciosamente para su implementación.

Por ello consideró que toda la institucionalidad beniana tiene que unirse con el propósito de impulsar proyectos de desarrollo como una nueva carretera. “Solos no vamos a llegar a ningún lado”, enfatizó.

La apreciación fue realizada horas antes de levantarse el bloqueo de la ruta a Santa Cruz, que venía ejecutándose en el sector de Cuatro Cañadas, desde el pasado lunes. El agro en el Beni corría el peligro de paralizar el sembradío de invierno en cerca de 30 mil hectáreas, había alertado Tababary.

Consultado por este medio, el titular de la CAB manifestó su preocupación por los acontecimientos recientes ante el grave daño a la economía regional, pero sobre todo a los sectores más vulnerables.

Recordó que muchos productores agrícolas preparan sus terrenos para iniciar los cultivos de soya, girasol y maíz, aprovechando la humedad residual de invierno. Sin embargo, si continuaba el bloque en la ruta a Santa Cruz, que evitaba el arribo de suministros e insumos, la campaña hubiese sido imposible.

El dirigente planteó que los bloqueos deben solucionarse a través del diálogo dado que es insostenible seguir soportando este tipo de medidas de presión. “Hay otra forma de presionar, el bloqueo es una medida muy radical y hace daño a todo nivel”, aseveró.