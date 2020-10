Presidenta Áñez instruye a la estatal EBA comprar leche de productores benianos

Trinidad (ABI).- La presidenta, Jeanine Áñez informó que instruyó a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) comprar leche de los productores del Beni, tras el reclamo del sector porque no les recibían su producción.



“No sé si de manera maliciosa decidieron no comprar a los productores lecheros, lo que correspondía y les compraban siempre, me pareció un acto de muy mala fe, había necesidad de dejarlos sin un mercado”, lamentó.



Los lecheros, de acuerdo a un convenio, abastecen de materia prima a la planta de lácteos del Gobierno nacional, instalada a 30 kilómetros al este de Trinidad, sobre la carretera a Santa Cruz.



La jefa de Estado aseguró que la irregularidad fue corregida de inmediato porque no tenía conocimiento de esa situación.



Los productores de leche se declararon en emergencia tras conocer la suscripción de contrato del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Privadas (Sedem) con una entidad privada, que no es del Beni, para la adquisición de productos a esa entidad.