Presentan en Trinidad el registro del embutido PDB 1967

El representante de la empresa unipersonal Embutido Chorizo Beniano PDB 1967, Edgar Tamo, presentó el miércoles el registro de marca de este producto el cual está patentado en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

“Me siento muy feliz por este lanzamiento de marca de nuestro tradicional PDB, que es un producto de nuestra familia, pero también les pertenece a todos ustedes porque se lo damos con alegría y amor en la preparación”, manifestó.

El producto fue una iniciativa de sus padres Eladio Tamo y Damiana Talamani en el año 1967, quienes le obsequiaron un carro de venta para que trabaje en el mismo rubro, cuando tenía 23 años.

El principal ingrediente del PDB es la carne molida que se mezcla de acuerdo a la receta y se coloca en medio de un pan.

Dicha empresa está inscrita en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), tiene matricula de comercio en Fundempresa, está inscrita en el Registro de Marca del SENAPI y tiene autorización sanitaria.

“Los PDB son algo simbólico en Trinidad, el que no come PDB y las Chingolas, no ha venido a esta ciudad, son productos que nos caracterizan y nos representan, además que no se hacen en otro lugar”, dijo el alcalde Mario Suárez.

Sostuvo que los benianos pueden concretar diferentes emprendimientos ayudándose mutuamente, no enfrentándose.

Por su lado, el presidente de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (CADEPIA), Gonzalo Noto, informó que el registro se realizó en Santa Cruz porque no había una oficina para hacerlo en Trinidad.