Plazo para recoger paquetes alimentarios vence a fines de marzo

El 31 de este mes de marzo vence el plazo para recoger los paquetes alimentarios enviados por el Gobierno nacional, informó el martes la presidenta de la Federación Beniana de Personas con Discapacidad, Irma Noe.

“Tenemos solamente unos cuantos días más, hasta el 31 de diciembre, para que vengan a recoger sus paquetes alimentarios, cada uno por un monto de 500 bolivianos”, dijo.

Aclaró que los beneficiarios tienen que recogerlos por su propia cuenta, ya que los municipios no podrán hacerlo como lo hicieron en principio.

La responsable departamental del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), Carla Lucía Mercado, expresó su preocupación por la baja afluencia de beneficiarios para llevar sus productos.

“Las personas beneficiarias, las que tienen algún grado de discapacidad que se habilitaron en el transcurso de noviembre a diciembre del 2021, están habilitadas en el sistema, de acuerdo a la lista que nos ha proporcionado la federación”, dijo.

A nivel departamental son 1.500 personas hablitadas, de las cuales solamente alrededor de 100 recogieron sus paquetes, razón por la que las demás deben apresurarse a retirar lo que les corresponde antes del plazo establecido.

Si los paquetes no son recogidos serán transferidos al Ministerio de la Presidencia para que dispongan su destino.

El paquete consta de un quintal de azúcar, un quintal de arroz, una arroba de harina, aceite, yogurt, leche fluida, como parte también de la reactivación económica nacional.

Los beneficiarios deben presentar una fotocopia de su carné, de discapacidad; en caso no puedan recogerlos personalmente su tutor puede retirar los productos.

Expresó la predisposición de atender a ese sector de manera eficaz y con el trato que merecen.