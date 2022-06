‘Pipe’ Marulanda llegó a Trinidad y presentó su sencillo ‘Solamente yo voy a adorar’

VALOR. El cantante colombiano desarrolló su talento desde los 14 años de edad, y luego de haber trabajado y compuesto para famosos artistas de talla internacional, decidió dedicarse a componer canciones consagradas a su fe.

El cantante cristiano Juan Felipe Marulanda presentó para la prensa trinitaria su primer álbum, cuyo primer sencillo es “Solamente yo voy a adorar”. El colombiano mejor conocido como “Pipe”, desarrollará una apretada agenda en su corta estadía en la capital beniana.

“Mi mamá se dio cuenta que la música que yo tocaba me estaba llevando a una dirección contraria que ella quería de mí, ella había levantado un hijo con valores, con principios que cuidara su vida, de repente me encontré con droga, con alcohol, con sexo ilícito, con un montón de cosas que la biblia me decía no era correcto”, relató Marulanda.

El cantante, luego completó “Pero una cosa es que tu mamá o que gente que tú conoces te lo diga, y otra es que tu veas que hay una palabra que se sustenta a través de los años con la verdad, yo confronté mi vida ahí, yo creo que lo que me está diciendo mi madre es una realidad, recuerdo que abrí una biblia que ella me regaló y le puse música y a propósito ese es el primer sencillo (de mi álbum) que se llama Nada Me Pasará”, completó el músico.

Cantante prolijo y músico de formación académica, demostró desde muy joven su talento, su valor y su capacidad artística, llegó a firmar para una famosa disquera siendo joven. Pero decidió dejar de componer música que no sea dedicada a honra a Dios y a su fe.

“Ese salmo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa fue la primera historia que la compuse hace 12 años cuando la metamorfosis estaba tomando lugar, y hoy en mi primer sencillo, después de doce, es la primer del disco, es una invitación del disco que, si tu estas allí déjame decirte, que Jehová prometió que nada te faltaría y nada me faltó”, declaró.

El cantante aseguró que la idea original de su visita era meramente familiar, pero dada la receptividad de la población y el interés de la prensa, planificará una nueva visita, especialmente solo para presentar todos los temas de este, su primer disco.

“Me faltaba ese lugar que está listo ahí para ser llenado por un nombre, que se llama Jesús, muchos colegas han decidido que la fe en Cristo es el mejor lugar para un artista”, completó el cantante.