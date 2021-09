Niño muere golpeado por sus progenitores en Trinidad

Un niño de un año y medio murió en Trinidad a causa de golpes que recibió de sus progenitores en diferentes partes del cuerpo, según el examen medico forense, informó el lunes la directora municipal de Gestión Social, Nataly Salcedo.

“Estamos consternados porque no puede ser que podamos ser participes, como madre, o cómplice, de una desgracia de esta magnitud”, dijo.

Personal de la comuna se hizo presente en el Hospital Materno Infantil tras recibir una llamada informando la situación delicada del menor, con hematomas en la barriga y en la cabeza.

Según informe médico, el hígado del niño estaba desecho y con graves hematomas en la cabeza que derivaron en su muerte.

Pidió a la población no callar este tipo de hechos y denunciarlo ante las instancias respectivas.

Por su lado, la jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Michel Vargas, dijo que se trata de una agresión física de los progenitores la cual está en proceso de investigación.

En este sentido se realizó la autopsia de ley a cargo de la Fiscalía, Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y la DNA.

“Somos parte de la investigación toda vez que todavía no se tiene al autor, pero somos testigos de la investigación porque hemos sentado la denuncia, la madre está en calidad de arrestada en la Policía”, dijo.

El hecho se suscitó en la zona Las Lomas en el municipio de Trinidad.