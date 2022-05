Municipio trinitario lanza segunda licitación para el recojo de basura

AJUSTES A CONVOCATORIA. “Este tiempo sirvió para ver si es que dentro las especificaciones técnicas era necesario hacer algunas modificaciones para permitir la presentación de más empresas”, enfatizó Balcázar.

Por temas administrativos, recién el miércoles se subió al SICOES la segunda convocatoria a licitación para el recojo de basura y disposición final en Trinidad, adelantó la gerente interina de EMAUT, Indira Balcázar.

Luego de un tiempo de declararse desierta la primera convocatoria se hicieron algunos ajustes para este nuevo proceso.

La comisión evaluadora revisó la primera convocatoria y elevó un informe que incluyó las consultas que efectuaron las empresas interesadas. Con esos datos se ejecutaron algunos ajustes a las especificaciones técnicas de la nueva invitación.

“Este tiempo sirvió para ver si es que dentro las especificaciones técnicas era necesario hacer algunas modificaciones para permitir la presentación de más empresas”, enfatizó Balcázar.

Desde ayer corre el plazo de 10 días para que se presenten las empresas proponentes. Esta etapa comprende las consultas sobre el proyecto. En estos días se socializará el cronograma de la convocatoria, dijo.

Consultada por medios locales si la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT), podría hacerse cargo del recojo de basura directamente, Balcázar dejó abierta la posibilidad que fue analizada en una reciente reunión de directorio. Ello implicaría tener que fortalecer la empresa municipal, agregó.

Sin embargo, recordó que —según normativa— si se declara desierta la segunda convocatoria se abre la opción de hacer una invitación directa. “Estamos viendo cuál es la posibilidad”, subrayó.

Asimismo, mencionó que no debemos olvidar un detalle, el presupuesto que maneja EMAUT para la licitación es el que recibe mensualmente, según el pago de la ciudadanía por el servicio. “(Por esto) no podemos subir el monto si no vamos a poder cancelarlo, si no va estar dentro de nuestras posibilidades”, concluyó.