Médicos resaltan labor de la Alcaldía para combatir el COVID-19 en Trinidad

El presidente del Colegio Médico del Beni, Mauricio Rousseau, resaltó el trabajo de las autoridades municipales de Trinidad para encarar con responsabilidad el embate de la cuarta ola de coronavirus que vive esta región.

“Resaltar que he recibido el plan de contingencia del municipio de Trinidad, lo vamos a revisar, pero creo que están haciendo las cosas como deben ser, hemos verificado in situ que existe una planta generadora de oxígeno produciendo 40 galones diarios”, dijo.

Esa planta permitirá socorrer en un determinado momento a los pacientes críticos, si la situación empeora como en las primeras olas; además la farmacia institucional hace la distribución de los medicamentos necesarios para atender diferentes patologías.

Asimismo, la comuna capitalina, tiene asignados recursos económicos para tareas de logística, así como la contratación de recursos humanos, en función a las demandas que surjan.

“Me parece muy bien, excelente, por lo menos como institución hemos tenido la convocatoria por parte del responsable de salud”, comentó.

Sin embargo, recordó que hace bastante tiempo vienen pidiendo a las autoridades departamentales los convoquen para elaborar un plan de contingencia contra la pandemia.

Consideró que todas las instituciones deben analizar las necesidades para luchar contra ese virus, ya que el plan “Banderitas Blancas” del Servicio Departamental de Salud (SEDES), es solamente una actividad.

Explicó que un plan involucra infraestructura, recursos humanos, insumos, medicamentos, aspectos de bioseguridad, pero sobre todo la asignación de un presupuesto para ejecutar una serie de acciones, con metas y objetivos definidos.

Lamentó que no hayan sido convocados por el SEDES como ente rector de toda la salud en el departamento.

“Estamos llegando al pico de la cuarta ola, tenemos un departamento vecino que es Santa Cruz que registra alrededor de 1.500 casos diarios, entonces no podemos mirar las cosas de palco, porque en cualquier momento en el Beni va a aumentar los contagiados”, alertó.

Recomendó contratar personal acorde a las necesidades en el primer, segundo y tercer nivel de atención, es decir médicos generales, especialistas, enfermeras, entre otros.

Sugirió a las autoridades intensificar a través de los medios de comunicación los cuidados que se debe tener para evitar contagios, porque “por ahora todo es libre en Trinidad y en el Beni”, agregó.

En este sentido, exhortó a evitar las fiestas y aglomeraciones como se observa actualmente descuidando las medidas de bioseguridad.