Más de 90 ítems de profesores están acéfalos

Pedro Tanaka, director departamental de Educación, manifestó ayer su preocupación porque desde el mes anterior más de 90 ítems habrían quedado acéfalos y corren el riesgo de ser revertidos.

Las acefalías se dieron en lugares alejados de los centros urbanos como el TIPNIS, la región de la provincia Iténez y zonas limítrofes con Santa Cruz.

Según la autoridad educativa departamental, los profesores no quieren compulsar para estos ítems, aunque no precisó los motivos. “Hemos tratado de cubrir la mayor cantidad de estos ítems y vamos a continuar en la búsqueda de maestros que quieran hacer un trabajo comprometido en estos lugares”, aseveró.

Remarcó que, de no cubrirse esos cargos acéfalos, estos corren el riesgo de ser revertidos al Ministerio de Educación, tal como indica la normativa en actual vigencia.

Los educadores interesados deben dirigirse a las direcciones distritales respectivas y compulsar por uno de los ítems disponibles, finalizó Tanaka.