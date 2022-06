Marco Antonio Justiniano preside el TDJ y promete trabajo coordinado

El Tribunal Departamental Justicia (TDJ) del Beni tiene como presidente a Marco Antonio Justiniano Mejía, tras su designación por la sala plena y posterior posesión por el decano esa institución, José Armando Urioste, el cual se comprometió a trabajar con responsabilidad y apegado a las leyes a pesar de las limitaciones y problemas que se tienen.

“Cuando era niño, aproximadamente 10 años de edad, en la década de los 80, venía a esta casa judicial con mi padre para ayudar en trabajos de limpieza los días sábados del juzgado en el cual trabaja como oficial de oficial de diligencias”, rememoró al inicio de su intervención.

Posteriormente, en 1994, ingresó a trabajar a esa institución como oficial de diligencias cuando se creó el Juzgado de Partido del Menor. Después continuó su carrera en el ámbito judicial y otras instituciones públicas y privadas.

“Tengo que dar gracias a Dios porque ha permitido que llegue a esta instancia, él pone a las personas, a los amigos, en los lugares correctos para que podamos cumplir nuestros objetivos; la palabra tiene poder y esto es lo que anhelaba desde chico y ahora se ha cumplido”, manifestó.

Hizo notar que asume un cargo que demanda mucha responsabilidad y para retribuir la confianza de sus colegas de la sala plena, prometió no defraudarlos, sino que responderá con acciones para cumplir el trabajo encomendado.

Comentó que la administración de justicia en el país atraviesa una etapa dura y crítica porque son tildados de muchas cosas, pero la realidad es que no se puede dejar contentas a ambas partes, porque en un proceso una de las partes sale perdedora.

“Es como en el futbol, siempre le echan la culpa al árbitro, nunca asume su responsabilidad el abogado, la parte contraria, siempre el culpable es el juez, es fácil juzgar desde afuera y destrozar la dignidad de las personas (…) no es tiempo de prometer, solamente vamos a trabajar de manera coordinada con todas las instituciones ligadas a la administración de justicia”, aseguró.

HOJA DE VIDA

Marco Antonio Justiniano Mejía, nacido en Trinidad – Beni, el 10 de marzo de 1973, hijo de Jesús Justiniano Melgar (+) y Delsy Mejía Vejarano, casado con Claudia Alejandra Durán Hurtado, sus hijos Kevin, Nicole, Gianmarco y Paula Romina; licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián.

Tiene Diplomado en Educación Superior, diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Diplomado en Administración y Gestión Pública con mención en Administración de Justicia, Diplomado en Derecho Agroambiental, Diplomado en derecho de las familias, de niñez y adolescencia y Ley 348, Maestría en Derecho Administrativo.

Fue oficial de diligencias y secretario del Juzgado de Partido del Menor de la ex Corte Superior de Justicia del Beni, asesor legal de la Comisión de Pastoral Indígena del Vicariato Apostólico del Beni, asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Beni, vocal y presidente del Tribunal Electoral Departamental del Beni, abogado asistente tutelar y normativo del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Actualmente es vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. También fue docente de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Beni.