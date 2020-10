Lecheros en emergencia visitaron la planta procesadora de lácteos

Con el fin de conocer el funcionamiento de la Planta Procesadora de Lácteos, ubicada en el municipio de San Andrés, dirigentes de la Asociación de Productores de Leche de Cercado y Marbán (CERMA), se hicieron presentes en estas instalaciones, para recibir información técnica a raíz de un desfase en la recepción de leche.

Los dirigentes de este sector se encuentran en estado de emergencia tras conocer de qué el Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas (SEDEM), abría suscrito un contrato con la empresa privada PIL para la adquisición de productos, vulnerando el contrato que tenían con el Beni.

Raúl Eggers, presidente de este rubro productivo, informó que invitaron a los medios de comunicación para que registren el funcionamiento, verifiquen la infraestructura, que registren de cómo se recepciona la leche y otros detalles que son fundamentales para el correcto funcionamiento.

“Nosotros estamos luchando y peleando por la sostenibilidad de la planta ante el desatino de las autoridades de favorecer a privados de otros distritos, por ello hemos convocado a los Ministros de Energía, de Justicia, de la Presidencia y las mismas autoridades de EBA para que nos ayuden sobre todo en la búsqueda de mercados para los diferentes productos.

Informó que la planta ha venido acumulando productos en bóvedas porque no hay una política de mercado para los productos, puesto que solo se provee al subsidio, de ahí el desfase que se ha originado por la falta una planificación adecuada.

Consideró primordial que se devuelvan los cupos que le corresponde a la planta, puesto que se niegan creer que haya una ‘mano negra’ detrás de todo ello, en desmedro de un rubro que ya estaba comenzando a surgir, dado que los productores han invertido en la compra de animales de alta calidad genética para incrementar el volumen de producción.

“El problema se origina a raíz de una nota de los ejecutivos hacia los productores donde manifiestan la decisión de suspender la recepción de leche, hasta que ellos (la planta) puedan vender el producto acumulado. ¿Que se puede hacer ahora con la leche si la producción es diaria?, se preguntó.

Comentó que han visitado al alcalde Mario Suárez, autoridad que se ha comprometido con dos compras grandes en noviembre y diciembre.

Reconoció que buscar mercado para el producto no es trabajo ni atribución de los productores, pero la idea está en que la planta no se paralice toda vez que se genera fuentes de trabajo además que se trata de una infraestructura de más de 80 millones de bolivianos.

Los productores proveen arriba de cinco mil litros diarios de leche a la planta y el hecho de no producir más es debido a factores de responsabilidad, puesto que la leche más higiénica es la que se deposita en la planta y no así la que se vende en el mercado informal que no pasa por ningún control, indicó.

Cecily Gutiérrez, socia de CERMA, reveló que cuando se estaba gestando la planta procesadora de lácteos se motivaron porque estaban convencidos que la era de la industrialización del Beni había llegado, más aún cuando se entregó la infraestructura.

“Ahora conociendo un supuesto contrato con una empresa privada realmente nos pone triste, y es momento de mostrar unidad en el sector ante la situación que se presenta. Los productos elaborados en la planta tienen una calidad enorme y es el desafío de nosotros como productores expandir el mercado, acotó.

Según datos complementarios, son alrededor de 10 mil personas que dependen del negocio de la leche de manera directa por ello que productores cerrarán filas en torno a sus intereses como sector.

Este viernes 23 de octubre es fecha tope para la reunión con los ministros de Estado y se espera que haya un entendimiento mutuo.