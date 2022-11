Lecheros del Beni en emergencia por suspensión de acopio de leche

El presidente de la Asociación de productores de Leche de Cercado y Marbán (CERMA), Raúl Eggers, informó que se encuentran en emergencia porque la planta procesadora de lácteos San Andrés decidió suspender el acopio, bajo el argumento que no reciben los insumos para la industrialización de la materia prima.

“Nos llegó un comunicado que no habrá recepción de leche por los problemas que se están suscitando en el país, pedimos que las autoridades puedan deponer actitudes y sentarse a dialogar para solucionar este problema que nos perjudica”, enfatizó.

La planta que es parte de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) paga 3,5 bolivianos el litro de leche. La producción diaria bordea los 10.000 litros.

Hizo notar el enorme perjuicio económico que les provoca esta situación, la cual pone en riesgo la estabilidad de un sector importante de la economía regional.

Eggers, dijo que se informó a los ejecutivos de esa planta que pueden traer sus insumos por la carretera que vincula al Beni con La Paz, pero aseguraron que lo hacen vía Santa Cruz.

“Además, se nos está terminando todo lo que son alimentos, estamos dejando de alimentar a nuestras vacas y eso influye en la producción, eso es pérdida para el sector productivo tomando en cuenta que nosotros también tenemos créditos, hay mucha gente que depende de lo que hacemos”, dijo.

El también dirigente del sector, Percy Suárez, afirmó que este es un problema de todos no sólo del sector productivo, por lo que demandó de las autoridades mostrar capacidad de diálogo para poder concertar.

“Esto que no se les escape de las manos, que no vaya suceder algo que no queremos, tengamos la cordura, la capacidad, sigamos trabajando y produciendo”, expresó.

El productor lechero, Carmelo Arteaga, informó que alrededor de 10.000 personas comen del trabajo que generan, por consiguiente es grande el perjuicio por la paralización de sus actividades.

“Ahora debemos buscar cinchos, cuajos y otros insumos para hacer queso la leche producida, con la consiguiente pérdida. Esta situación genera inestabilidad en nuestra programación de actividades y otros problemas asociados”, lamentó.

Planteó aprovechar el transporte que vendrá a llevar carne para traer los insumos que, supuestamente, requiere el complejo lácteo mismos que deberían ser adquiridos en volúmenes industriales, tomando las previsiones correspondientes para disponer del stock necesario.