Las Más Bellas con La Palabra del Beni mostrarán moda y arte en pasarela

PLAZA DEL AVIADOR. El evento se realizará este sábado 27 de agosto con la participación de 50 modelos en pasarela y destacados diseñadores. La pasarela más grande del Beni logró crear un espacio de cultura, arte, identidad y concientización que hoy se constituye en un referente.

La Palabra del Beni creó esta muestra de moda, arte y cultura hace 10 años, con el propósito de promocionar el trabajo de diseñadores locales y de otras latitudes del país, para que exhiban su talento en una pasarela que año tras año gana una notable audiencia de público.

La idea surgió el año en que La Palabra del Beni cumplió sus bodas de plata, recuerda su Gerente General Cynthia Vargas, mientras recapitula la trayectoria -difícil pero gratificante- que ha seguido el evento hasta llegar a esta séptima versión. Ese año (2012) el periódico realizó diversas actividades para conmemorar sus 25 años, entre ellas una pasarela montada en la plaza principal José Ballivián, cuyo objetivo era promocionar un producto que el matutino había recientemente lanzado al mercado: Pulso Social. Atraer la mirada de un público joven hacia el medio de prensa escrita era una de nuestras metas en ese momento, y lo sigue siendo hasta hoy, relata Vargas.

Ante la respuesta de la gente trinitaria esa noche de pasarela de Pulso Social, se me ocurrió un nuevo proyecto que fue cobrando forma hasta noviembre del año 2013, haciendo coincidir la primera versión de Las Más Bellas con el aniversario departamental. El evento fue realizado en la FEXPOBENI, y el marco musical lo puso en aquella oportunidad, recordó la Gerente, un artista beniano: Osman Yañez Roca, quien hace poco estuvo entre los finalistas del afamado programa nacional Factor X. En esa versión inicial de Las Más Bellas, estuvieron mostrando prendas en pasarela reconocidas diseñadoras locales como la señora Mamachi, Tina Suárez, Lilí Rivero, entre otras.

Aunque fue un evento sencillo que se sumó a las actividades feriales, ahí despegó el nombre y la marca de Las Más Bellas, cree Cynthia Vargas. El año 2014 se notó un crecimiento en el proyecto, tanto en el número de modelos que se sumaron a esta pasarela, como también en las empresas e instituciones interesadas en apoyar al periódico en este su emprendimiento. Siempre en el intento de tratar alguna temática en las prendas y cuadros de diseñadores, ese año el desfile coincidió con la Chope Piesta Santísima Trinidad y se efectuó en la plaza principal de la ciudad. El periódico se lució con el escenario ese año, rememora la Gerente de La Palabra, pues contrató a Arelí Ribero -una artista plástica cruceña de renombre- para el diseño del mismo, poniendo en relieve trajes de macheteros, toritos, abadesas y otros elementos del folclore trinitario. También, siempre en el entendido que La Palabra del Beni aprovecha la pasarela para poner en valor a músicos bolivianos, fue el grupo Oxígeno contratado ese año para acompañar a los diseñadores y a Las Más Bellas en sus presentaciones.

Y así, evocó Cynthia Vargas, los siguientes tres años se trataron otras temáticas de responsabilidad social en la pasarela y en los desfiles. El 2015 fue la violencia de género el tópico seleccionado; ese año y varios otros, las artesanas benianas Sonia Bejarano, Belia Botega y Marita Navia fueron aliadas incondicionales del periódico para mostrar productos con reciclaje de papel periódico, que ha sido un elemento transversal en las diferentes pasarelas de Las Más Bellas, mencionó.

Para 2016, continúa Vargas, el matutino decidió mostrar preferentemente manos benianas en las prendas, apoyando a varias diseñadoras de Trinidad para que estén presentes en la pasarela que ya se convertía en la más esperada del año. La temática elegida fue el amor y la inclusión, pues el evento coincidió con el mes de la primavera y de los enamorados.

Llegando a 2017, ya se notó que la gente empezó a preguntar cuándo sería el desfile, y dónde, rememoró la Gerente General del periódico. Porque si hay algo que además caracteriza a la pasarela de Las Más Bellas, es que siempre se realiza en espacios públicos de la ciudad, para ponerlos en valor y resaltar monumentos, plazas, parques, entre otros. La Avenida Cipriano Barace fue seleccionado ese año para la pasarela. Conjuntamente con EMAUT, el matutino ese año se enfocó en el manejo de los residuos sólidos y el reciclaje. “Las Majas” le dieron el marco musical al evento.

Y así llegamos a 2018, anotó. Aquel año la Plaza de la Tradición fue el lugar escogido. Allí, aún en medio de un sur que llegó a mitad del desfile, mucha gente se dio cita para presenciar lo que ya se había convertido en una reconocida marca: Las Más Bellas con La Palabra del Beni, nombrado también por muchos como “el evento más esperado del año”. Claudio Arduz, otro reconocido violinista y artista a nivel nacional, fue quien acompañó musicalmente los cuadros de los diseñadores. Anabel Angus también estuvo -por segunda vez- en aquella ocasión presentando las prendas de su marca, un emprendimiento que empezaba a tomar cuerpo.

Durante 2019, se fueron sumando más personas -modelos, auspiciadores, colaboradores- al evento. Ese año se realizó en la Plazuela El Ganadero, pero no en el espacio que la gente visitaba y conocía, sino que se valorizó la parte trasera de la plaza en la que se puso de manifiesto un hermoso mural que hasta ese momento poca atención atraía. Como dijimos, se trata de valorizar nuevos espacios públicos, por eso en todas las gestiones hemos trabajado con el Gobierno Municipal de Trinidad como uno de nuestros principales aliados. 2020 ha sido el único año que no se hizo el desfile, la pandemia y cuarentena no lo permitieron.

Por último, el año pasado (2021) la Plaza de los Héroes fue el escenario que permitió que 600 personas especten el show. Más de 15 cuadros, entre diseñadores y boutiques reconocidas, presentaron prendas hechas principalmente por manos bolivianas, así como las principales tendencias de la moda a nivel internacional. Las Majas volvieron a hacer su entrada triunfal como artistas ya consagradas, acompañando con la música el recorrido de las modelos luciendo esas hermosas prendas.

Cynthia Vargas aprovechó la entrevista para agradecer a todas y cada una de las empresas, instituciones, diseñadores, modelos y familias, que estos 9 años de vida de esta pasarela, han apoyado de diferentes formas la concreción del evento. Nombrarlos a todos haría demasiado extensa esta nota de prensa, menciona; además quizás se olvida de alguno y no sería justo, y tampoco se lo perdonarían -nos dice mientras ríe-. Agradeció también al público de Las Más Bellas, personas que siguen esta actividad del periódico en los diferentes medios de prensa y redes sociales, que a su criterio, van en crecimiento exponencial.

Este sábado 27 de agosto tenemos una cita, se refirió, en la Plaza del Aviador, donde estarán 50 modelos en pasarela, ahí nos vemos”, concluyó.

CRECIMIENTO

La belleza, el talento, el arte y la cultura han dado forma año tras año a este evento, que además transmite conceptos para apoyar causas sociales, ambientales y sociales de nuestra región.

Año tras año, Las Más Bellas con La Palabra del Beni, fue creciendo, en cantidad de participantes, en artistas invitados, manteniendo siempre dos principios, que además son el reflejo del periódico, ocupar espacios abiertos, donde todo el pueblo puede ser parte de la actividad. Y siempre tocando temáticas con responsabilidad social, entendiendo que este tipo de actividades son una forma efectiva de concientizar a la ciudadanía.

La Palabra es de la gente, del pueblo beniano, nació como un instrumento de lucha de sus reivindicaciones y anhelos más profundos, y lo ha sido a lo largo de estos 35 años, y como no podía ser de otra manera, son Las Más Bellas con la Palabra del Beni, un reflejo de eso, una muestra del apoyo de la gente y del compromiso de un medio, que es parte de la identidad beniana y trinitaria.