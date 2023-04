La carretera de la integración Beni-Cochabamba recibe apoyo de gremialistas

La Gobernación beniana encara un ambicioso plan de socialización de la nueva carreta, que contempla a sectores sociales, empresariales, ciudadanos, además de alcaldes, subgobernadores, concejales de todos los municipios por donde pasará esta nueva vía.

El secretario general de Gobernación, Fernando Arias, junto al Gobernador Alejandro Unzueta, sostuvieron una reunión de socialización con dirigentes del sector gremialista de la ciudad de Trinidad, para explicarles los por menores de la nueva carretera que unirá La Paz, Cochabamba y Beni.

“Nos reunimos con los hermanos gremiales, para socializar el proyecto de la carretera que pasará por La Paz y nos conectará con Cochabamba. Es un proyecto muy importante, que marcará un antes y un después en el desarrollo del Beni”, declaró Arias.

Por su parte, la dirigencia gremial, se mostró muy contenta no solo con el nuevo tramo que promete desarrollo para el Beni, sino con el accionar de la gobernación, que como no pasaba en anteriores gestiones, está socializando el proyecto directamente con la gente.

“Nosotros siempre hemos dicho que aplaudiremos lo bueno, cuando hay cosas buenas hay que aplaudirlas (…) una carretera siempre es progreso, ya basta de ser el patio trasero de Santa Cruz”, declaró uno de los dirigentes que participaron en la reunión.

La nueva ruta unirá no solo a 3 departamentos, sino también a varios puertos importantes, mediante la consolidación de polos de desarrollo como Puerto Ustarez, Guayaramerín, Guajara mirín.

“Nuestro Gobernador, con mucha visión, ha propuesto esta nueva alternativa. Una alternativa que traerá cambios estructurales y mayor desarrollo, abaratando costos, y permitiendo que la calidad de vida mejore. Este proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Departamental”, aseguró Arias.

La socialización de la carretera se hará con todos los sectores de la población, y municipio por municipio, con cada alcalde, corregidor, sub gobernador, concejales de los municipios que estarán directamente beneficiados por esta nueva ruta de integración.