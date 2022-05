La autoidentificación no está en discusión, sino el territorio

RECHAZAN DECLARATORIA. “El objetivo ya está, veo que (el tema) lo están politizando (..) hay que defender lo que es nuestro, como dice la Ley de 1914”, enfatizó Aponte.

El caso de Piso Firme no es de autoidentificación sino de soberanía territorial. Esa fue la posición manifestada por la dirigencia cívica y la Subgobernación de Cercado, entre otras entidades respecto a la declaratoria de autoridades de esa región.

El pasado miércoles, una asamblea realizada en Piso Firme y encabezada por el Corregimiento, decidió declarar persona no grata al gobernador del Beni, Alejandro Unzueta. Fueron rechazadas las declaraciones de la autoridad ya que para los pobladores su territorio es cruceño.

El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, dijo sentirse sorprendido por las declaraciones de autoridades benianas pese a que la autoridad departamental tiene toda la intención de llegar hasta el lugar y atender sus necesidades.

Aseguró que “si ellos no se identifican con el Departamento, eso no se discute, cada persona puede ser censado donde quiera, (pero) el tema es que Piso firme es del Beni”. “El tema no se discute”, agregó.

Asimismo, el dirigente cívico destacó la promulgación de la ley que declara prioridad departamental el establecimiento de una vía caminera a Piso Firme.

“El objetivo ya está, veo que (el tema) lo están politizando (..) hay que defender lo que es nuestro, como dice la Ley de 1914”, enfatizó.

En ese sentido, aseguró que la entidad cívica trabajará como se acordó con todas las instituciones vivas del Beni para establecer la defensa del territorio.

“En estos días se decidirá si vamos a un cabildo o una marcha hacia Piso Firme”, adelantó.

Entre tanto, el subgobernador de Cercado, Andrés Moreno, coincidió en respetar la autoidentificación de algunos vivientes de Piso Firme, sin embargo, aseguró que el tema no está discusión sino la soberanía territorial.

Por tanto, esperan las decisiones que se vayan a tomar para unirse toda la institucionalidad beniana y su población, para hacer respetar el territorio.

Recordó a las autoridades regionales detrás del pronunciamiento que no se puede declarar persona no grata a una autoridad nacida y elegida por este departamento.

“(A la corregidora) que reconsidere su posición y que abra su conciencia a un proceso de institucionalización de esa geografía departamental. La Gobernación va a llegar a esa región y va a llegar con obras; una muestra es la ley de declaratoria de prioridad la vinculación caminera a Piso Firme”, manifestó.