Justiniano pide investigar por qué mueren más vacunados contra el COVID-19 en Beni

El presidente de la Brigada Parlamentaria del Beni, Genghis Kan Justiniano, cuestionó la información del Servicio Departamental de Salud (SEDES) que de 14 muertos a causa del COVID-19 en el Beni, nueve fueron vacunados, por lo que pidió una investigación al respecto.

Consideró irresponsables las declaraciones del director de esa entidad, Juan Carlos Sakamoto, porque a nivel nacional e internacional los datos son diferentes.

“Por ejemplo en Bolivia, hay una estadística de ocho de cada 10 personas son las que mueren por no estar vacunadas”, observó.

Comentó que con base a la información del SEDES, el 60% de personas vacunas fallece, mientras que a nivel internacional la eficacia de estar vacunados es 93%.

En este sentido, consideró que se debe investigar por qué se tiene este problema.

“Hay problemas con las vacunas?, tenemos que investigar, también dónde fallecieron las personas, hay que ver la cadena de frío y si no están vencidas”, manifestó.

Recordó que meses anteriores se conoció que había lotes de vacunas vencidos, pero aún así de continuó inmunizando en algunas regiones de país.

Justiniano, lamentó que el Beni tenga un sistema de salud deficiente, prueba de ello es que Riberalta, capital de la provincia Vaca Díez, tenga sus unidades de terapia intensiva saturadas, el oxígeno medicinal se le acaba y escasean los medicamentos.

Ante esta situación, demandó que el plan de contingencia de la Gobernación sea más efectiva para contrarrestar la cuarta ola de coronavirus.

Al mismo tiempo, afirmó que está en contra de la obligatoriedad de la vacuna porque cada persona debe decidir si lo hace o no. Debemos darle la certeza para que puedan hacer cualquier trámite, sin necesidad del carnet de vacunación, agregó.