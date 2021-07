Juez deja en libertad a cómplice confeso de abigeato en San Ramón

Dirigentes de la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI) y el productor pecuario, Mauricio Paz, denunciaron el lunes que el juez René Cruz dejó en libertad a un cómplice confeso de abigeato en la estancia “Tamarindo”, municipio de San Ramón del Beni.

El mayordomo Wilfredo Suárez, confesó haber entregado a los abigeatistas 15 cabezas de ganado.

“El mayordomo, el administrador, la persona en la que uno confía, abrió las puertas para que los abigeatistas afecten mi ganadería”, dijo.

Expresó su molestia por el actuar de dicho juez y el proceder de su administrador.

Sobre la marca de los propietarios los delincuentes colocaron otra para poder arrear los animales y entregarlas a un comercializador.

“Me siento doblemente defraudado y doblemente robado, porque el administrador que me robó, más el abigeastista y el comprador, confesaron ante el juez y el fiscal (…) el juez René Cruz me robo más que 15 cabezas de ganado, me robó la fe de la justicia”, enfatizó.

En este sentido, anunció que iniciará un proceso contra dicho juez porque con su resolución da luz a ese delito en esa parte del departamento.

El secretario general de FEGABENI, José Héctor Suárez, dijo que conocido el hecho se instruyó al asesor general de la institución para atender el caso.

“Es importante que todas nuestras autoridades nos apoyen, principalmente los fiscales, que no propongan procesos abreviados y, por supuesto, los jueces que apliquen adecuadamente las normas”, dijo.

Afirmó que dicho delito afecta a la producción, por tanto va en contra de la reactivación económica, además de afectar la seguridad ciudadana y la salud de la población.

Suárez, aplaudió la lucha frontal contra el contrabando por parte del Gobierno nacional, pero mínimamente se debería tener el mismo tratamiento contra el robo de ganado.

La presidenta de la comisión contra ese delito, María Eugenia Durán, lamentó que constantemente sean afectados los productores y que los abigeatistas no sean sentenciados.

“Ahora no es el mismo delito que reclamamos, sino que nos sentimos indefensos, que no tenemos el respaldo de la ley; nuestro ganado lo tenemos que defender nosotros mismos”, enfatizó.

Consideró que con base a los agravantes del delincuente confeso en San Ramón, debió ser enviado a la cárcel, lo cual no sucedió porque se benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Hizo notar que no es el primer caso en el que la justicia favorece a los abigeastistas, porque en el febrero sucedió un caso similar en Santa Rosa, provincia Ballivián.