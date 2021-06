Iván y Thiago, dos jóvenes trinitarios que construyeron un robot

Trinidad (ANF).- Roberto Iván Zambrana Gutiérrez y Thiago Sánchez Sittyc son dos jóvenes trinitarios que fueron premiados hace unas semanas como ganadores de la “IX Olimpiada Científica Estudiantil 2019”, en el área de Robótica. Ellos ganaron estos lugares con un proyecto titulado “Autos con Sensores”.

Zambrana y Sánchez comenzaron su participación en la olimpiada el 2019, pero su premiación llega recién debido a los problemas, sociales, políticos y de salud por los que atravesó el país. Ahora Thiago de 15 años está cursando el cuarto de secundaria e Iván el primer año de universidad.

Ambos ganadores del Beni en la categoría B del área de Robótica, hablaron de la experiencia que fue participar en un área poco usual para los estudiantes del Beni, dada las condiciones de educación y acceso a los materiales.

Thiago; un niño al que le apasiona construir

Thiago Sanchez Sittyc es un joven estudiante del colegio Christa Mc Auliffe, cursa el cuarto año de secundaria. Thiago es un joven ameno, tímido al principio, pero muy brillante, que mientras entra en confianza se va soltando mucho más.

“Me sentí muy emocionado al momento de empezar el proyecto, mi profesor nos animó a participar y me fue apasionando mucho, me gustó construir este proyecto. La parte más difícil fue la programación del robot”, recordó Thiago.

“Me emocionó mucho la robótica, pero aún no he decidido qué quiero estudiar cuando acabe el colegio, quiero explorar otras opciones, conocer un poco más otras posibilidades para poder decidir”, agregó Thiago, el segundo de tres hijos, del matrimonio entre René Sánchez y Carla Sittyc Becerra.

Iván, un apasionado por la robótica

Roberto Iván Zambrana Gutiérrez, hijo de Iván Zambrana Fernández y Elena Gutiérrez Nava, cuenta con 18 años de edad, y actualmente está estudiando el primer año de ingeniería en comercio internacional.

Iván es un muchacho extrovertido, habla con mucha fuerza y recuerda con cariño sobre el proyecto que los llevó a ganar el área de robótica.

“Empecé con una invitación que nos dio el profesor Harold Pedraza Oliva a clases de robótica acá en Trinidad, en la Universidad Autónoma del Beni (UAB), y luego decidí entrar a las clases de robótica, luego conocí al ingeniero Ángelo López (…), después de terminar las clases de robótica el ingeniero Ángelo nos invitó a participar en las olimpiadas científicas estudiantil y bueno decidí a participar en las olimpiadas científicas”, recordó Zambrana.

El auto ganador

Los jóvenes inventores contaron cómo funciona el mecanismo que los llevó a ganar esta novena versión de la olimpiada.

“La función es simple, el coche tiene que seguir una línea negra que ayuda los sensores infrarrojos a detectar el camino, también se puede poner un módulo bluetooth para controlarlo, ya sea con un mando o con una app personalizada para controlarlo con el móvil. También, se coloca un radar para que el coche no se choque con las paredes u obstáculos y sigua adelante”, describió Iván

“El ensamble, lo primero que hicimos ha sido primero la placa de arduino conectarlo con diferentes piezas que le pusimos”, recordó Thiago.

“El proceso de creación fue de más de un mes (…), lo primero que hicimos fue conseguir los materiales, después construir el coche, y luego programar el coche seguidor de línea, después de programar, lo que teníamos que hacer era hacer pruebas para ver si todo salía bien, que el coche siga en la línea y que las piezas hagan bien su función”, acotó a su vez Iván.

El premio representa para ambos estudiantes un logro, compartido además por el sistema educativo beniano, cuya participación en estas áreas no había logrado llegar antes a los primeros lugares.