Inspeccionan farmacias para evitar especulación de medicamentos en Beni

La responsable departamental de Farmacias, Silvana Cagua, informó que inspeccionan las farmacias en poblaciones del Beni para evitar el agio y la especulación de medicamentos en este tiempo de pandemia sanitaria.

“Estamos haciendo este trabajo ahora por la cuarta ola del COVID-19, la influenza, dengue, resfríos, para que no haya especulación de medicamentos”, aseguró.

Comentó que se tiene denuncias de incremento de precios en algunos municipios, pero se tienen que presentar pruebas para aplicar sanciones. Si la gente conoce de sobreprecios que denuncie, agregó.

Respecto a los reclamos en Riberalta, respondió que esa unidad del Servicio Departamental de Salud (SEDES) no ha recibido ninguna denuncia formal, con la presentación de facturas.

“Pedirle a la población que no se auto medique, ante cualquier síntoma debe acudir a un médico para que extienda la receta”, recomendó.

Con relación al stock de medicamentos, dijo que cada farmacia debe abastecerse de la cantidad suficiente para que no haya desabastecimiento, como teme la población al hacer largas filas.

Sin embargo, en las farmacias municipales se debe garantizar la provisión de medicamentos e insumos para fortalecer la atención de los diferentes establecimientos de salud.

“Nos hemos constituido en el SEDES ante el problema que surgió en Riberalta y Guayaramerín, respecto al desabastecimiento y a las colas en Trinidad”, manifestó el delegado departamental de la Defensoría del Pueblo, Alberto Condori.

Es así que en procura de precautelar el derecho a la salud de la población se reunieron con la responsable departamental de Farmacias, para que tome cartas en el asunto, obteniendo una buena respuesta.

Además, se pidió sancionar a las farmacias que no cumplen los turnos asignados.