Inician recuperación de deudas millonarias y no habrá más ‘perdonazos’ en Trinidad

El alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara, informó el inicio de la recuperación de alrededor de 200 millones de bolivianos adeudados por contribuyentes, mediante procedimientos establecidos por ley.

“Ya no podemos seguir trasladando deudas y deudas, y solamente hacerse presentes para condonar años pasados; eso lo califico hasta una falta de consideración al municipio”, manifestó.

En este sentido se procedió a la notificación masiva y los contribuyentes puede ingresar a la www.trinidad.gob.bo para verificar si está notificado, por una deuda impositiva.

Dicha notificación se convertirá en resoluciones determinativas, es decir en caso de incumplimiento se iniciarán procesos, embargos, congelamiento de cuentas, secuestro de vehículos.

El burgomaestre, expresó su confianza que se no se llegará a medidas coercitivas porque la intención no es causar daño al patrimonio de los trinitarios.

“Todos esos recursos que se van a captar de forma transparente se van a invertir en obras”, sostuvo a tiempo de aclarar que si no ejecuta esta medida incurre en incumplimiento de deberes.

Comentó que todos afirman querer a Trinidad y verla progresar, por tanto ahora es momento de exigir con moral pagando los impuestos para que haya obras.

Se estima que el 90% de la población capitalina no está al día con el pago de sus obligaciones impositivas.

La autoridad, mostró documentación para demostrar que Ana María del Águila Álvarez debe más de 1 millón de bolivianos, Zenón Marín Mollo tiene una deuda de más de 25 millones de la misma moneda.

Ante la demanda de necesidades de los barrios, manifestó que es importante que la ciudadanía también cumpla sus obligaciones.